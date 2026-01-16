Condomini vs. Oratorio: 45.000 Euro per il Disturbo alla Quiete

- Advertisement -

Un’ordinanza giudiziaria ha restituito una somma significativa – 45.000 euro – a un gruppo di condomini palermitani, in un caso che solleva delicate questioni di convivenza, responsabilità civile e il ruolo degli spazi parrocchiali all’interno del tessuto urbano.

La disputa, protrattasi per anni e documentata da Repubblica-Palermo, ha origine nel 2015, quando il gioco quotidiano di bambini nell’area annessa all’oratorio di Santa Teresa del Bambino Gesù, in via Filippo Parlatore, ha generato l’insoddisfazione dei residenti, percependo una significativa compromissione della loro tranquillità domestica.

La vicenda esemplifica la crescente difficoltà di bilanciare i diritti alla fruizione di spazi pubblici e parrocchiali con il diritto al riposo e alla quiete dei cittadini, un dilemma sempre più comune nelle aree densamente popolate delle città.

La dinamica evidenzia, inoltre, la complessità del rapporto tra istituzioni religiose e comunità locali, un rapporto che, in questo caso, si è deteriorato al punto da richiedere l’intervento del potere giudiziario.

L’ordinanza del giudice Filippo Lo Presti, emessa a novembre, rappresenta il culmine di un percorso giudiziario tortuoso.

Precedentemente, un tentativo di mediazione, svoltosi nell’aprile precedente, aveva visto la parrocchia proporre un risarcimento di 5.000 euro, offerta ritenuta insufficiente dai condomini.

La decisione finale del giudice, che ha quantificato il risarcimento a 45.000 euro, testimonia la gravità del disturbo arrecato e l’impossibilità di raggiungere un accordo bonario.

Al di là dell’aspetto economico, il caso invita a una riflessione più ampia sulla gestione degli spazi parrocchiali, sulla necessità di prevenire conflitti e sulla responsabilità delle istituzioni religiose nel garantire una convivenza pacifica con la comunità.

La vicenda solleva interrogativi cruciali: come conciliare l’importanza dell’attività pastorale e ricreativa per i minori con il diritto al riposo dei residenti? Quali misure preventive possono essere adottate per evitare che situazioni di questo genere si verifichino? E, in definitiva, quale ruolo devono svolgere le istituzioni religiose nella costruzione di una comunità coesa e rispettosa dei diritti di tutti i suoi membri? La sentenza, pur risolvendo una specifica controversia, apre a un dibattito più ampio e necessario per il futuro della convivenza civile nelle città.