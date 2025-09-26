Confessione shock in Sardegna: Ragnedda ammette l’omicidio di Cinzia Pinna

Nel corso di un interrogatorio che si è protratto per ore, Emanuele Ragnedda, titolare di un’azienda vinicola di Arzachena, ha scelto di confrontarsi apertamente con le autorità giudiziarie, abbandonando il diritto di rimanere in silenzio.

La sua testimonianza, resa di fronte alla giudice per le indagini preliminari Marcella Pinna del tribunale di Tempio Pausania e assieme al suo legale, l’avvocato Luca Montella, ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la giovane di 33 anni originaria di Castelsardo, sparita nel territorio di Palau nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

Ragnedda ha fornito una narrazione dettagliata degli eventi, assumendosi la responsabilità dell’omicidio e dell’occultamento del corpo di Cinzia, un gesto che ha lasciato un’ombra profonda nella comunità sarda.

La sua confessione, supportata da elementi di prova raccolti durante le indagini, ha gettato luce su dinamiche e circostanze precedentemente avvolte nel mistero.

L’interrogatorio, gestito con rigore dai magistrati Gregorio Capasso e Noemi Nencini, ha visto l’imprenditore esaminato approfonditamente su ogni aspetto della vicenda.

Le domande si sono concentrate non solo sulla ricostruzione materiale dei fatti, ma anche sulle motivazioni che hanno condotto a una simile tragedia, sondando le dinamiche relazionali tra Ragnedda e la vittima e analizzando il contesto in cui si è consumato il decesso.

L’ammissione di colpevolezza, sebbene dolorosa, offre ora la possibilità di ricostruire con maggiore precisione la sequenza degli eventi e di comprendere le ragioni che hanno spinto Ragnedda ad agire.

La testimonianza rappresenta un passo cruciale verso la ricerca della verità e il perseguimento della giustizia, offrendo un barlume di speranza per i familiari di Cinzia Pinna, ancora in stato di profondo dolore e attesa.

La vicenda solleva inoltre interrogativi sulla gestione delle relazioni personali e professionali, e sul peso delle responsabilità individuali di fronte a un evento così drammatico.