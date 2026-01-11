Cooperatori Italiani in Venezuela: Tra Diplomazia, Speranza e Ostacoli

- Advertisement -

La complessa vicenda del cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre quattrocento giorni, e degli altri connazionali imprigionati, si sviluppa tra delicate operazioni diplomatiche, attività di intelligence mirate e un’incessante lavoro di mediazione su più fronti.

La recente scarcerazione di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin ha infuso nuova speranza nelle famiglie e nella comunità internazionale, sebbene il percorso verso il pieno ritorno a casa di tutti i detenuti si presenti ancora costellato di ostacoli.

La situazione è aggravata dal numero elevato di prigionieri, con il Foro Penal che ne registra attualmente dodici liberati, a fronte di un numero ancora indefinito di persone rimaste in custodia.

Tra questi spicca la figura di Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, noto come “Nino”, italo-venezuelano rilasciato nelle ultime ore.

La liberazione di Trentini, e degli altri ancora detenuti, sembra legata a dinamiche più ampie che trascendono il singolo caso.

Fonti interne al dossier suggeriscono che Pilieri e Gasperin fossero inclusi in un accordo immediato tra gli Stati Uniti e il governo venezuelano, mentre la liberazione di coloro che non rientravano in tale accordo necessita di ulteriori negoziati e la navigazione di una complessa burocrazia venezuelana.

Il ruolo del Vaticano si rivela cruciale in questa intricata situazione.

La Santa Sede, fin dall’inizio, ha operato dietro le quinte, collaborando strettamente con l’Italia per individuare un approccio diplomatico efficace.

La collaborazione italo-vaticana mira a creare un’apertura favorevole al rilascio dei cittadini detenuti, attraverso un dialogo discreto e orientato alla soluzione.

La recente dichiarazione pubblica della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe preludere a ulteriori gesti di sostegno nei confronti della neo Presidente venezuelana Delcy Rodriguez.

L’Italia, in particolare, intende manifestare la propria disponibilità a sostenere il nuovo corso politico in Venezuela, offrendo mediazione a livello internazionale e facilitando il rapporto con gli Stati Uniti.

Un elemento significativo che complica le trattative riguarda la condizione giuridica di alcuni detenuti, tra cui Alberto Trentini, che si trovano in custodia senza accuse specifiche né condanne.

Questa circostanza solleva la possibilità di un’amnistia generale come soluzione per risolvere la situazione.

La famiglia di Trentini, insieme alle altre, vive un’attesa carica di speranza, mantenendo un rispettoso silenzio per non compromettere i negoziati.

In Venezuela, la comunità locale ha espresso la propria solidarietà attraverso veglie e preghiere nei pressi dei centri di detenzione.

La richiesta unanime è la liberazione di tutti i prigionieri (“que sean todos”), sottolineando la sofferenza causata dalla mancanza di informazioni e considerandola una forma di tortura psicologica per gli oppositori politici.

La liberazione del commercialista torinese Mario Burlò, la cui vicenda è anch’essa in sospeso, è oggetto di particolare attenzione, con il suo legale che ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di un rapido rilascio.