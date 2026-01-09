Corsa clandestina sull’Etna: indagine, maltrattamenti e speculazioni.

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Nel cuore pulsante del Catanese, alle pendici maestose dell’Etna, è emersa una vicenda che intreccia passione, illegalità e una profonda questione etica: la denuncia di quindici persone, tutte legate alla provincia di Messina, per la presunta organizzazione di una corsa di cavalli clandestina.

L’evento, celebrato in segreto a Camporotondo Etneo, è stato smascherato grazie all’operazione scrupolosa e tecnologicamente avanzata della Polizia di Catania.

L’indagine, condotta congiuntamente dalle squadre a cavallo, dalle Volanti e dal Reparto Mobile, ha portato alla luce un’attività illecita radicata in un contesto di tradizione popolare distorta.

Le immagini, catturate dalle telecamere della Questura e dall’utilizzo di droni di ultima generazione, documentano un confronto diretto tra due fantini, in una competizione improvvisata e priva di qualsiasi garanzia per il benessere degli animali coinvolti.

La denuncia per maltrattamento di animali solleva interrogativi complessi.

Non si tratta semplicemente di una violazione di una norma, ma di una riflessione più ampia sul rapporto tra l’uomo e il cavallo, sulla persistenza di pratiche arcaiche e sulla necessità di un controllo efficace per tutelare i diritti degli animali.

La corsa clandestina, infatti, è spesso caratterizzata da condizioni precarie, stress fisico e potenziale sfruttamento degli equini, che vengono spinti oltre i loro limiti naturali in nome del divertimento e del guadagno facile.

L’azione della Polizia di Catania, con l’impiego di tecnologie avanzate come i droni, testimonia un impegno crescente delle forze dell’ordine nel contrasto a questo genere di attività illegali, sempre più diffuse in aree rurali e montane.

L’indagine apre ora a un’analisi approfondita delle dinamiche sociali ed economiche che alimentano queste corse clandestine, spesso legate a un sottobosco di illegalità più ampio, che comprende scommesse clandestine, riciclaggio di denaro e possibili collegamenti con altre attività illecite.

La vicenda di Camporotondo Etneo rappresenta un campanello d’allarme, invitando la comunità a interrogarsi sulla responsabilità collettiva nella tutela del patrimonio etnico e culturale, ma anche sul dovere di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli animali, creature sensibili e vulnerabili che meritano dignità e protezione.

La giustizia, ora, dovrà fare il suo corso per accertare le responsabilità e punire i colpevoli, affinché simili episodi non si ripetano e il valore della tradizione non si traduca in sfruttamento e sofferenza.