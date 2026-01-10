Corteo a Torino: indagine, misure cautelari, libertà a rischio.

- Advertisement -

Il corteo nazionale previsto per il 31 gennaio a Torino, un evento di risonanza crescente nel dibattito sociale e politico, è preceduto da un’azione giudiziaria che ne minaccia la forma e la libertà di espressione.

La Digos, Direzione Investigativa Criminale, del capoluogo piemontese, sotto la direzione della funzionaria Rita Fabretti, ha portato a termine un’operazione che ha comportato l’applicazione di tredici misure cautelari a un gruppo di individui legati al movimento antagonista e al centro sociale Askatasuna.

Questa azione, in un contesto di crescente tensione legata alle politiche di rigore urbano e alla repressione delle forme di espressione dissenso, solleva questioni complesse riguardanti la libertà di manifestazione, la legittimità dell’azione giudiziaria in materia di contestazioni sociali e la tutela dei luoghi di aggregazione giovanile e di resistenza.

L’Askatasuna, da anni fulcro di iniziative culturali, sociali e politiche, è al centro di una disputa legata alla sua occupazione e alla volontà delle autorità di procedere allo sgombero, interpretata da molti come un tentativo di reprimere voci dissenienti e privare la comunità di uno spazio fondamentale.

Le misure cautelari, la cui natura specifica non è al momento dettagliata, denotano una escalation nel confronto tra le forze dell’ordine e i membri del movimento antagonista.

La decisione di procedere con questa azione giudiziaria arriva in un momento cruciale, a pochi giorni dall’atteso corteo, e rischia di limitare la partecipazione e la libertà d’azione dei manifestanti.

Il contesto più ampio è quello di una crescente polarizzazione sociale, in cui la libertà di espressione e il diritto alla resistenza vengono sempre più limitati da normative restrittive e da un approccio repressivo da parte delle autorità.

La questione sollevata non è solo quella dello sgombero di un centro sociale, ma riguarda la libertà di contestare politiche urbane percepite come lesive dei diritti fondamentali e di tutelare spazi di aggregazione e di espressione alternativa.

La vicenda Askatasuna, quindi, diventa un simbolo di una più ampia riflessione sul ruolo della democrazia, sulla libertà di manifestare il dissenso e sul ruolo delle istituzioni nella gestione delle tensioni sociali.