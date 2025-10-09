Cortina d’Ampezzo: Arrestati ultras romanisti, minacciate le Olimpiadi

Nel cuore pulsante delle Dolomiti, a Cortina d’Ampezzo, si è consumata una vicenda criminale che ha scosso la comunità e minacciato l’integrità dei preparativi per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

L’operazione, denominata, ha portato all’arresto dei fratelli romani Leopoldo e Alvise Cobianchi, noti ultras dellaziali dei temuti Irriducibili, insieme a un loro complice, accusati di aver tessuto una rete di estorsioni, rapine e traffico di droga gestite con modalità mafiose.

Le indagini, avviate dalla Procura di Belluno nel 2022 e culminate con gli arresti a Cortina e Roma, hanno ricostruito un progetto criminale strutturato su più livelli, con l’obiettivo primario di assicurarsi il controllo economico del territorio, estendendo l’influenza a settori chiave come la gestione della movida, gli eventi privati e, soprattutto, gli appalti pubblici relativi alle Olimpiadi.

Il modus operandi del gruppo era caratterizzato da una spietata logica del potere e dall’impiego sistematico della violenza e dell’intimidazione.

L’iniziativa si è concretizzata con il monopolio dello spaccio di stupefacenti, esercitato attraverso una fitta rete di pusher e affiancato da una rigorosa gestione del debito, con conseguenti percosse nei confronti di clienti morosi e spacciatori rivali.

Parallelamente, l’organizzazione ha progressivamente incalzato i gestori di locali notturni, imponendo con la forza l’organizzazione di eventi e l’ingaggio di personale – buttafuori, pr e dj – tramite una società di comodo con sede a Roma, veicolo utilizzato per celare le attività illecite.

Le intercettazioni e le testimonianze raccolte hanno rivelato un linguaggio esplicito e minaccioso, come dimostra un messaggio inviato ai gestori di locali che lasciava intendere chiaramente l’origine mafiosa del gruppo: “Siamo dei mafiosi, non scherzare con noi”.

L’escalation delle violenze e delle intimidazioni ha incluso un episodio particolarmente grave, con la minaccia alla vita di un cliente moroso rinchiuso nel portabagagli di un’auto, e l’aggressione brutale a un organizzatore di eventi rivale, trascinato in un bosco e costretto a subire percosse e minacce con una pistola.

Il disegno criminoso si è esteso anche al tessuto istituzionale.

Nel 2023, i Cobianchi hanno tentato di estorcere l’allora assessore comunale di Cortina, Stefano Ghezze, per ottenere l’assegnazione di appalti legati alle Olimpiadi.

Precedentemente, nel 2022, avevano esercitato pressioni su un suo dipendente, costringendolo a organizzare un incontro segreto presso la sua abitazione, in un contesto sospetto che suggeriva un tentativo di voto di scambio in cambio di favori appaltatori.

L’assessore, fortunatamente, ha resistito alle intimidazioni.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Venezia e condotta dalla DDA, con il supporto dei Carabinieri di Cortina, Belluno e Roma, ha rappresentato un intervento cruciale per disarticolare una struttura criminale radicata nel territorio e per salvaguardare l’integrità dei preparativi olimpici.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso apprezzamento per l’azione delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di proteggere le località più rinomate d’Italia.

Analogamente, il commissario di governo e ad di Simico, Fabio Saldini, ha evidenziato la necessità di una sinergia istituzionale per garantire la legalità e la trasparenza nelle opere olimpiche, a ulteriore conferma della vulnerabilità delle grandi manifestazioni internazionali alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

L’operazione evidenzia, ancora una volta, la fragilità di un territorio esposto a dinamiche criminali di questa portata e sottolinea l’imperativo di un impegno costante per la difesa della legalità e della trasparenza.