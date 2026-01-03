Crans-Montana, Capodanno da Incubo: L’Eroe Paolo Campolo Salva Giovani

- Advertisement -

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un incubo, un inferno di fiamme e panico che ha scosso la comunità.

In mezzo al caos e alla disperazione, emerge la figura di Paolo Campolo, 55 anni, un uomo che ha agito con coraggio e determinazione, contribuendo in modo significativo al salvataggio di numerosi giovani coinvolti nell’incendio del bar.

Campolo, come molti altri soccorritori, si è gettato nella mischia, affrontando un ambiente ostile e pericolosissimo.

La scena che ha trovato era terrificante: fiamme alte, fumo denso e soffocante, urla di paura e la sensazione palpabile di una tragedia imminente.

Senza esitazione, ha iniziato a cercare e a estrarre persone intrappolate, guidandole verso la salvezza.

L’intervento, seppur eroico, ha avuto un costo per la sua salute.

Attualmente ricoverato in un ospedale di Sion, Campolo necessita di assistenza respiratoria a causa delle gravi irritazioni alle vie respiratorie, conseguenza dell’inalazione di fumo tossico.

La sua testimonianza, rilasciata ad alcuni media, rivela il senso di urgenza e la rapidità con cui ha reagito all’emergenza.

La chiamata della figlia della sua compagna, ricevuta alle ore 1:20, lo ha immediatamente allertato sulla gravità della situazione, spingendolo a correre sul posto.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza dei locali pubblici, sulla necessità di piani di evacuazione efficaci e sulla prontezza dei soccorsi in situazioni di emergenza.

Ma al di là delle indagini e delle riflessioni, emerge il valore dell’altruismo e del coraggio individuale.

Paolo Campolo, insieme ad altri volontari e professionisti, incarna l’eroismo quotidiano di chi, senza pensarci due volte, mette a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri.

La sua azione rappresenta un faro di speranza in un momento di profondo dolore e una testimonianza della resilienza della comunità di Crans-Montana.

La sua storia ci ricorda, infine, che l’umanità, anche nei momenti più bui, può manifestarsi in gesti di straordinaria generosità e compassione.