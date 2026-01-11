Crans-Montana: Incendio al Le Constellation, Indagini su Moretti e Passato Opaco

- Advertisement -

Nel cuore del lussuoso resort di Crans-Montana, l’ombra di una tragedia incombe sul Le Constellation, locale simbolo della vita notturna vallese, dove un devastante incendio di Capodanno ha spegnato la luce su quaranta vite.

Oltre al dolore e al lutto, l’accaduto ha riaperto vecchie ferite e sollevato interrogativi inquietanti sul passato dei proprietari, Jacques e Jessica Moretti, e sulla gestione delle loro attività.

Le indagini, scaturite a seguito della catastrofe, non si limitano all’inchiesta diretta sulle cause dell’incendio e sulle presunte responsabilità in merito alla sicurezza del locale.

Un’analisi più approfondita ha fatto emergere due precedenti procedimenti, entrambi legati ai Moretti e ambientati nel territorio vallese, che ora tornano a essere oggetto di scrutinio.

La prima indagine, di natura penale, risale al 2020 e concerne l’utilizzo di fondi pubblici destinati a supportare le attività economiche durante la pandemia di Covid-19.

Secondo le accuse, i Moretti avrebbero beneficiato di finanziamenti in modo improprio, sfruttando la crisi sanitaria per ottenere vantaggi economici illeciti.

I dettagli di questa presunta irregolarità, attualmente in fase di istruttoria, potrebbero rivelare elementi cruciali per comprendere le dinamiche finanziarie che hanno caratterizzato la gestione del Le Constellation e, potenzialmente, le sue debolezze strutturali.

Parallelamente, nel 2022, l’Ispettorato del Lavoro ha avviato un’indagine separata, focalizzata sulla conformità del locale alle normative in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

Questo procedimento, sebbene distinto dall’indagine penale, potrebbe fornire indizi preziosi sulle lacune esistenti nella gestione della sicurezza del Le Constellation, contribuendo a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragica fine.

L’intreccio di queste due indagini – una sul piano finanziario e l’altra sulla sicurezza – pone interrogativi complessi e apre a scenari che vanno oltre la semplice responsabilità per l’incendio.

Si tratta di valutare se le presunte irregolarità finanziarie abbiano potuto influenzare negativamente la gestione della sicurezza, se le risorse destinate alla prevenzione siano state utilizzate in modo appropriato e se le normative siano state rispettate.

La luce dei riflettori si concentra ora sui Moretti, chiamati a rispondere delle loro azioni e a fornire chiarimenti sulle loro attività.

Il peso del passato, fatto di indagini e sospetti, rischia di compromettere ulteriormente la loro reputazione e di gettare un’ombra ancora più cupa sul lussuoso resort di Crans-Montana, segnato per sempre dal ricordo delle quaranta vittime.

La ricerca della verità, in questo contesto, si configura come un dovere morale e legale, volto a garantire giustizia per le famiglie e a prevenire che simili tragedie si ripetano.