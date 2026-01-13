Crans-Montana: primi segnali di speranza per i feriti

- Advertisement -

Il delicato quadro clinico dei dodici pazienti trasferiti dall’ospedale di Crans-Montana all’ospedale Niguarda di Milano, in seguito all’incendio verificatosi durante i festeggiamenti di Capodanno, continua ad essere monitorato con la massima attenzione.

Sebbene le condizioni generali dei feriti rimangano gravissime e le prognosi, per natura, siano da considerarsi cautelativamente riservate, si registrano segnali incoraggianti che alimentano la speranza di un esito positivo.

Tra i pazienti, colpiti da ustioni di diversa gravità e da altre lesioni traumatiche conseguenti all’evento, emerge una situazione di particolare ottimismo: uno di loro, dopo un percorso di terapia intensiva e di rianimazione costante, ha mostrato un significativo miglioramento che consente ai medici di ritenerlo, per la prima volta, al di fuori del pericolo immediato.

Questo progresso, sebbene parziale, rappresenta un punto di svolta cruciale e testimonia l’impegno straordinario del personale medico e infermieristico, che sta lavorando incessantemente per supportare la guarigione dei feriti.

La complessità delle lesioni, che spaziano da ustioni estese a fratture e contusioni, richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolge specialisti in terapia intensiva, chirurgia plastica, fisiatria e psicologia.

La gestione del dolore, la prevenzione delle infezioni e il supporto psicologico rappresentano elementi imprescindibili del percorso di recupero.

L’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ha lasciato un segno profondo nella comunità di Crans-Montana e ha generato un’ondata di solidarietà a livello nazionale e internazionale.

Il trasferimento dei pazienti a Milano è stato reso possibile grazie ad un’efficace collaborazione tra i servizi sanitari svizzeri e italiani.

La speranza è che, con il proseguimento delle cure e la collaborazione di tutti gli operatori sanitari, anche gli altri pazienti possano intraprendere un percorso di ripresa e ricostruzione, sia fisica che emotiva.

Il cammino verso la completa guarigione sarà lungo e impegnativo, ma questo primo segno di speranza offre un raggio di luce in un momento di profonda sofferenza.