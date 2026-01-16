Crans Montana: Un abbraccio spirituale per le famiglie in lutto

- Advertisement -

Carissime famiglie,L’incontro con voi oggi mi pervade di una profonda commozione, un sentimento che nasce dalla consapevolezza del dolore immenso che vi stringe.

La perdita, o la grave sofferenza, di una persona amata, strappata alla vita da una tragedia di tale portata, rappresenta una ferita insopportabile, un abisso che pare inghiottire ogni speranza.

Il devastante evento che ha colpito Crans Montana, con le sue immagini di distruzione e dolore, ha toccato il cuore di tutti, proiettando le vostre sofferenze in un’eco globale.

Non sono parole adeguate a lenire il vostro lutto, né a ricostruire ciò che è andato perduto.

Davanti a una ferita così profonda, il silenzio, la vicinanza umana, la capacità di condividere il peso dell’angoscia, forse, sono i primi, timidi gesti di conforto.

Vi guardo e vedo riflessa la fragilità dell’esistenza umana, l’implacabilità delle forze naturali, la precarietà del nostro esistere.

Ma vedo anche, e questo mi riempie il cuore di speranza, la forza indomabile dell’amore che vi lega, la resilienza che vi permette di fronteggiare questo momento di terribile difficoltà.

Vi invito a riflettere sulla lezione universale del dolore, che ci ricorda la nostra comune umanità, la nostra dipendenza l’uno dall’altro, la necessità di coltivare la compassione e la solidarietà.

Gesù, attraverso la sua Passione, ci ha mostrato la via per trasformare il dolore in speranza, la disperazione in fede.

Ha abbracciato il dolore fino in fondo, offrendo a noi l’esempio di una speranza che trascende i confini del dolore terreno.

Vi assicuro la mia vicinanza, non una vicinanza formale, ma un abbraccio spirituale, un’offerta di preghiera costante, un invito a perseverare nella fede, confidando nella misericordia divina.

Che possiate trovare consolazione nel sostegno reciproco, nella memoria dei vostri cari e nella promessa di una vita oltre la sofferenza.

Ricordate che non siete soli, che la Chiesa è al vostro fianco e che il mio pensiero e le mie preghiere vi accompagnano in questo difficile cammino.