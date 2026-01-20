Cugino ucciso: Terrorizzata, vittima di abusi

- Advertisement -

“Mi terrorizzava.

Un terrore costante, un’ombra incombente non solo su di me, ma sull’intera mia famiglia.

” Le parole di Vania Bonvicini, pronunciate di fronte alla Corte d’Assise d’Appello di Venezia, dipingono un quadro di una convivenza tormentata, un contesto di violenza psicologica e fisica che, secondo la sua deposizione, ha portato alla tragica conclusione del 20 giugno 2023.

Quel giorno, nella loro abitazione di San Bonifacio, Verona, Maurizio Tessari, suo cugino, perdeva la vita.

Vania Bonvicini è accusata di omicidio volontario, ma nella sua narrazione emerge una realtà complessa, un’escalation di abusi che la donna sostiene l’abbiano spinta a un gesto che non desiderava.

La relazione sentimentale, recentemente conclusa, sembra essere stata il detonatore di un profondo squilibrio di potere.

Non si trattava di una semplice rottura, ma di una situazione di dipendenza emotiva e di coercizione esercitata da Tessari.

Le aggressioni fisiche, descritte come reiterate e minacciose, si intrecciavano con un persistente controllo psicologico, che imprigionava Bonvicini in una spirale di paura e sottomissione.

La sua testimonianza, in appello, cerca di tracciare un percorso, di rendere comprensibile un atto che, pur nella sua tragica gravità, è presentato come il culmine di un’esperienza di violenza prolungata.

La difesa di Bonvicini si concentra sulla necessità di contestualizzare il gesto all’interno di un quadro di abuso, per dimostrare l’assenza di premeditazione e l’eventuale applicazione di un’attenuante.

La questione centrale non è solo se Bonvicini abbia commesso l’atto violento, ma anche perché lo abbia fatto.

La Corte d’Assise d’Appello è chiamata a valutare la veridicità della sua narrazione, esaminando le prove a sostegno delle sue affermazioni e considerando l’impatto della violenza subita sulla sua capacità di agire consapevolmente.

Il caso solleva interrogativi profondi sul ruolo della violenza domestica, sulla difficoltà di sottrarsi a dinamiche di controllo e sulla necessità di fornire sostegno alle vittime di abusi.

La Corte dovrà considerare se l’azione di Bonvicini sia stata determinata da un momento di perdita di controllo, causato dalla pressione psicologica e fisica a cui era stata sottoposta, o se possa essere qualificata come un atto di omicidio volontario.

Il verdetto, a prescindere dall’esito, avrà un impatto significativo sulla comprensione della violenza domestica e sulla protezione delle vittime.

L’intera vicenda rappresenta un monito sulla necessità di riconoscere i segnali di allarme e di offrire supporto a coloro che vivono in condizioni di paura e di sopraffazione.