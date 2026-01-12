Custodia cautelare per Moretti: indagini sull’incendio del Constellation.

- Advertisement -

Il Tribunale di Sion ha formalmente convalidato la custodia cautelare di Jacques Moretti, amministratore delegato del rinomato complesso alberghiero Constellation, situato a Crans-Montana, per un periodo di tre mesi.

La decisione, emessa in seguito all’incendio devastante che ha causato la perdita di quaranta vite umane, sottolinea una preoccupazione primaria per la potenziale elusione della giustizia da parte dell’imputato.

Le motivazioni alla base della convalida dell’arresto, dettagliate nel verbale del Tribunale, si focalizzano esclusivamente sulla sussistenza del rischio di fuga, elemento centrale invocato dalla Procura Pubblica.

Questo indicatore, pur non implicando necessariamente la colpevolezza di Moretti, riflette una valutazione della sua situazione personale e delle circostanze che potrebbero spingerlo a sottrarsi all’azione legale.

L’incendio del Constellation, un punto di riferimento per il turismo di lusso nella regione, ha generato un’onda di shock e dolore a livello nazionale, scatenando un’indagine complessa e approfondita.

Le autorità competenti stanno ora esaminando attentamente ogni aspetto della struttura, dalle norme di sicurezza antincendio all’eventuale responsabilità di persone o enti coinvolti nella gestione e manutenzione.

La decisione del Tribunale di Sion, pur temporanea, rappresenta un passaggio cruciale nel procedimento giudiziario a carico di Moretti.

L’arresto cautelare, in questo contesto, mira a garantire che l’imputato rimanga a disposizione della giustizia, permettendo così la raccolta di prove, l’audizione di testimoni e l’eventuale svolgimento di perizie tecniche necessarie per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e accertare le responsabilità.

La Procura Pubblica, nel presentare la richiesta di arresto, ha evidenziato elementi che suggeriscono una potenziale propensione alla fuga, senza tuttavia entrare nel dettaglio per non pregiudicare le indagini in corso.

Si ipotizzano, tra le possibili motivazioni, ragioni economiche, familiari o la presenza di connessioni internazionali che potrebbero agevolare un’eventuale sottrazione al processo.

L’avvocato difensore di Moretti ha contestato la validità della misura cautelare, sostenendo l’innocenza del suo assistito e la mancanza di elementi concreti a supporto del rischio di fuga.

Nonostante l’opposizione, il Tribunale ha ritenuto sufficienti le informazioni presentate dalla Procura per convalidare l’arresto, sottolineando l’importanza di tutelare l’interesse pubblico e garantire la corretta amministrazione della giustizia in un caso di tale gravità.

La vicenda del Constellation e la tragica perdita di quaranta vite umane solleva interrogativi profondi sulla sicurezza delle strutture ricettive, sulla necessità di controlli più rigorosi e sulla responsabilità di chi gestisce luoghi ad alta affluenza di persone.

L’indagine è ora al centro dell’attenzione del paese, con la speranza che possa portare alla luce la verità e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.