Cybersecurity: La nuova frontiera della sicurezza nazionale.

L’era contemporanea ha ridefinito radicalmente i confini della sicurezza nazionale, spostando la prima linea di conflitto non solo in territori fisici, ma in uno spazio immateriale e pervasivo: il cyberspazio.

Questo ambiente digitale, lungi dall’essere un mero dominio della comunicazione e dell’innovazione, è emerso come l’arena privilegiata per una competizione strategica sempre più intensa e sofisticata.

La proliferazione di attacchi ibridi diretti a infrastrutture critiche, essenziali per il funzionamento delle società moderne, testimonia questa evoluzione.

Dati recenti, elaborati dal Centro di Eccellenza NATO per la Difesa Cyber, rivelano un’escalation preoccupante: un incremento del 60% negli attacchi ibridi nel solo anno 2025, evidenziando una tendenza inarrestabile che richiede una risposta coordinata e proattiva.

Questi attacchi non si limitano a sabotaggi isolati, ma mirano a destabilizzare interi sistemi, compromettendo la sicurezza energetica, finanziaria, sanitaria e dei trasporti.

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, durante gli Stati Generali di Difesa, Spazio e Cybersicurezza presso il centro Esrin-Esa di Frascati, ha efficacemente sottolineato come difesa, spazio e cybersicurezza non siano ambiti separati, ma manifestazioni interconnesse di una sfida strategica unitaria.

La loro convergenza riflette una realtà geopolitica in cui la sicurezza nazionale dipende sempre più dalla capacità di proteggere non solo i territori fisici, ma anche gli assetti digitali e le infrastrutture spaziali.

La crescente dipendenza dalle tecnologie digitali, accelerata dalla rivoluzione industriale 4.0 e dalla digitalizzazione capillare di ogni aspetto della vita quotidiana, ha creato una superficie d’attacco sempre più vasta e complessa.

Gli attori malevoli, sia statali che non statali, sfruttano queste vulnerabilità per perseguire obiettivi diversi: spionaggio industriale, estorsioni, sabotaggio, propaganda e influenza politica.

La sicurezza cibernetica non è più una questione secondaria, riservata a specialisti IT, ma una responsabilità condivisa che coinvolge governi, imprese, istituzioni e cittadini.

Richiede un approccio olistico che combini misure tecniche, giuridiche, diplomatiche e di sensibilizzazione.

L’investimento in competenze specialistiche, la condivisione di informazioni sulle minacce, la collaborazione internazionale e la promozione di una cultura della sicurezza informatica sono elementi imprescindibili per affrontare questa sfida.

L’integrazione della sicurezza cibernetica con la difesa dello spazio è particolarmente cruciale.

Le costellazioni satellitari, vitali per le comunicazioni, la navigazione e l’osservazione della Terra, sono sempre più vulnerabili ad attacchi che possono compromettere i servizi essenziali.

La resilienza dei sistemi spaziali e la capacità di rispondere rapidamente a incidenti sono diventate priorità strategiche.

In definitiva, la sicurezza nazionale nel XXI secolo si gioca sempre più nel cyberspazio e nello spazio, richiedendo un impegno costante, risorse adeguate e una visione strategica lungimirante per proteggere gli interessi vitali delle nazioni.