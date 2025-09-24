Distribuzione preservativi in carcere: il DAP dice no.

La recente iniziativa della direttrice del carcere di Pavia, Stefania Musso, che ha distribuito 720 preservativi alla popolazione detenuta, ha generato un acceso dibattito e una formale disapprovazione da parte del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP).

L’azione, presentata come misura a carattere terapeutico, solleva interrogativi complessi che vanno ben oltre la mera questione della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili in ambiente carcerario.

La decisione, presa in autonomia dalla direttrice, si è rivelata problematica in quanto non è stata preceduta da alcuna consultazione con gli uffici competenti.

Questa omissione, secondo il DAP, costituisce una violazione del protocollo interno e mette a rischio l’equilibrio e la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.

La gestione delle risorse, inclusi i materiali preventivi, deve seguire una procedura definita e condivisa, per evitare potenziali manipolazioni e utilizzi impropri.

L’approccio terapeutico, sebbene lodevole nell’intento di tutelare la salute dei detenuti, necessita di essere contestualizzato e integrato in un più ampio programma di assistenza sanitaria.

La distribuzione indiscriminata di preservativi, senza una corretta informazione e sensibilizzazione, rischia di banalizzare la questione e di non raggiungere gli obiettivi prefissati.

Inoltre, si pone il dubbio se tale iniziativa, sebbene potenzialmente positiva, possa essere considerata una priorità rispetto ad altre esigenze primarie della popolazione carceraria, come l’accesso a cure mediche specialistiche, attività formative e opportunità di reinserimento sociale.

L’episodio riapre un dibattito cruciale sul ruolo dell’amministrazione penitenziaria e sull’autonomia decisionale dei suoi dirigenti.

Se da un lato è fondamentale garantire ai responsabili di istituto la flessibilità necessaria per rispondere alle specifiche esigenze della popolazione detenuta, dall’altro è imprescindibile il rispetto delle normative e dei protocolli interni, per tutelare l’ordine e la sicurezza.

La trasparenza e la condivisione delle decisioni, inoltre, rappresentano un elemento essenziale per mantenere un clima di fiducia e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel sistema penitenziario.

La vicenda di Pavia, quindi, impone una riflessione più ampia sulla governance delle carceri e sulla necessità di trovare un equilibrio tra autonomia, responsabilità e rispetto delle regole.

Il caso solleva interrogativi sull’efficacia di interventi mirati e personalizzati, e sulla necessità di una maggiore integrazione tra l’assistenza sanitaria, l’educazione penologica e la sicurezza dell’istituto.