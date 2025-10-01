mercoledì 1 Ottobre 2025
Droghe, allarme Italia: +1,76% decessi, donne in crescita

Redazione Aosta
Il 2024 ha segnato un nuovo, allarmante capitolo nella cronaca delle dipendenze in Italia, con un incremento dei decessi correlati all’uso di sostanze stupefacenti rilevati dalle forze dell’ordine.

I dati, presentati nella Relazione Annuale 2025 della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, evidenziano 231 decessi attribuibili direttamente all’abuso di droghe, un aumento del 1,76% rispetto all’anno precedente.
Questo dato, pur apparentemente contenuto, cela dinamiche complesse e preoccupazioni emergenti, soprattutto se contestualizzato nel più ampio panorama delle problematiche legate alla droga nel Paese.

La prevalenza maschile, con 191 vittime (82,68% del totale), conferma una tendenza consolidata, ma è l’incremento significativo dei decessi femminili a destare particolare attenzione.
Le 40 donne decedute rappresentano un aumento dell’11,11% rispetto al 2023, quando si contavano 36 vittime.

Questo dato suggerisce un’evoluzione nel profilo delle persone coinvolte nell’uso di sostanze, con un aumento della vulnerabilità femminile e una possibile esposizione a nuove modalità di consumo o sostanze più pericolose.
Analizzare questi numeri non significa solo registrare un dato statistico, ma comprendere le radici profonde di un fenomeno che affonda le sue origini in fattori socio-economici, psicologici e culturali.

L’uso di sostanze stupefacenti non è un’emergenza isolata, bensì una manifestazione di disagi più ampi, spesso legati a fragilità familiari, difficoltà di integrazione sociale, esperienze traumatiche e carenze nell’accesso a servizi di supporto psicologico e sociale.
La relazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga dovrebbe fungere da campanello d’allarme per le istituzioni, stimolando un ripensamento delle strategie di prevenzione, trattamento e riabilitazione.
Non è sufficiente limitarsi a interventi repressivi, sebbene questi rimangano necessari per contrastare il traffico e la diffusione delle sostanze.
È cruciale investire in programmi di educazione alla salute nelle scuole, promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte a specifiche fasce di popolazione, rafforzare i servizi di supporto per le famiglie e creare opportunità di inclusione sociale per i soggetti a rischio.
Inoltre, è fondamentale un approccio multidisciplinare che coinvolga operatori sanitari, educatori, assistenti sociali, forze dell’ordine e rappresentanti del terzo settore.

La collaborazione tra questi diversi attori è essenziale per individuare precocemente i segnali di allarme, offrire un sostegno adeguato e accompagnare le persone lungo il percorso di recupero.
Il dato relativo all’incremento dei decessi femminili, in particolare, richiede un’indagine più approfondita per identificare i fattori di rischio specifici che colpiscono le donne e per sviluppare interventi mirati.

Potrebbe essere necessario considerare variabili come l’età, l’origine etnica, lo stato socio-economico, la presenza di disturbi psichiatrici preesistenti e l’esposizione a nuove forme di consumo, come l’uso di sostanze sintetiche o l’abuso di farmaci.

Infine, la Relazione Annuale 2025 della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga dovrebbe essere pubblicata e divulgata in modo ampio e accessibile, per informare l’opinione pubblica e stimolare un dibattito costruttivo sul tema delle dipendenze in Italia.
Solo attraverso una maggiore consapevolezza e un impegno condiviso sarà possibile affrontare efficacemente questa complessa sfida e proteggere le vite di coloro che sono più vulnerabili.

