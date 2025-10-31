Evan Delogu: un mare di rose e un addio in Romagna.

Un mare di rose candide, un cuore immenso scolpito nel profumo effimero dei petali, ha invaso il cimitero monumentale di Bellaria Igea Marina, testimoniando il dolore sordo e palpabile per la scomparsa di Evan Oscar Delogu.

Il diciottenne, strappato alla vita mercoledì in un tragico incidente motociclistico, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità romagnola, che si è riunita in un abbraccio collettivo per confortare i familiari.

La scena, struggente sotto un cielo plumbeo, ha visto convergere almeno cinquecento persone, un fiume umano di commozione guidato dal padre Walter, figura di profonda dedizione e collaborazione con Vincenzo Muccioli a San Patrignano per molti anni.

Accanto a lui, la madre Livia, custode di radici culturali e tradizioni ortodosse, e la sorella Andrea, figura pubblica nota per il suo talento di conduttrice e showgirl, unita alla famiglia da un legame indissolubile.

La loro vicinanza, un baluardo contro la tempesta del lutto, ha incarnato la forza di un’unità radicata.

Evan, giovane vibrante e intraprendente, ha trovato la sua fine proprio nel territorio che lo aveva visto crescere.

La sua passione per le due ruote, diventata una pratica consolidata al raggiungimento della maggiore età, si è conclusa brutalmente contro un palo della luce, suggellando un destino inatteso e doloroso.

I soccorsi, pur tempestivi, si sono rivelati vani, alimentando un senso di ingiustizia e profondo dispiacere.

La cerimonia funebre, intrisa di solennità e spiritualità, ha visto la celebrazione di un rito ortodosso, un omaggio alle origini materne di Evan. Due sacerdoti di lingua romena hanno officiato la funzione, guidando i presenti in un percorso di preghiera e riflessione.

Dalla camera mortuaria, una processione lenta e commossa ha accompagnato il feretro al campo santo, un corteo silenzioso interrotto solo dal singhiozzo sommesso dei presenti.

Il sindaco Filippo Giorgetti, le autorità istituzionali e militari locali, la consigliera regionale Emma Petitti, e la popolazione bellariese si sono uniti in un tributo al giovane, riconoscendo il suo valore e l’impatto che la sua perdita ha avuto sulla comunità.

La presenza di Nikita Perotti, ballerino e compagno di pista di Andrea Delogu, ha aggiunto un tocco di emozione, mentre la questione della sua partecipazione alla trasmissione televisiva “Ballando con le Stelle” rimane sospesa.

Milly Carlucci, conduttrice dello show, ha espresso la sua vicinanza ad Andrea, condividendo il dolore della famiglia.

Alla conclusione della cerimonia, Andrea Delogu, avvolta nel riserbo, ha lasciato il cimitero senza rilasciare dichiarazioni, sigillando un momento di profondo dolore e commozione.

L’affluenza giovanile, nutrita da fiori e biglietti, ha testimoniato la popolarità e l’affetto che Evan aveva conquistato tra i suoi coetanei, in particolare tra i compagni dell’Istituto alberghiero ‘Malatesta’.

La sua sepoltura, in una bara bianca, ha sigillato la fine di una giovane vita, lasciando un segno indelebile nel cuore di Bellaria Igea Marina.

Un promessa spezzata, un futuro svanito, un addio troppo precoce.