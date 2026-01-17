Federica Torzullo: Inchiesta accelera, il marito al centro dell’attenzione.

- Advertisement -

L’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, sparita ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio, assume contorni sempre più delineati, superando la fase puramente indiziaria nei confronti del suo coniuge.

Una comunicazione ufficiale del procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Alberto Liguori, evidenzia come le prime acquisizioni investigative, caratterizzate da coerenza interna e accuratezza, abbiano portato a questa cruciale evoluzione.

L’attività investigativa è ora focalizzata su diversi fronti: una verifica accurata delle dichiarazioni del coniuge, volta a confermarle o smentirle, e una ricostruzione minuziosa degli eventi che hanno preceduto e seguito la scomparsa.

Parallelamente, gli inquirenti sono impegnati nell’analisi dei possibili moventi, esplorando ogni scenario e non escludendo la possibilità di coinvolgimento di terzi.

La ricerca di ulteriori elementi è guidata dalla necessità di costruire un quadro completo e inequivocabile della vicenda.

Il procuratore Liguori sottolinea con rigore che, allo stato attuale, il coniuge risulta essere la persona nei cui confronti sussistono gli indizi più gravi, ma ribadisce con fermezza il principio fondamentale del diritto alla difesa.

Ogni individuo è presunto innocente fino a sentenza definitiva e ciò deve essere garantito integralmente, permettendo al soggetto interessato di esercitare appieno il proprio diritto a contestare le accuse e a presentare la propria versione dei fatti.

L’evoluzione dell’indagine, pur delineando un possibile percorso investigativo, non preclude la possibilità che nuovi elementi possano emergere e modificare la direzione delle indagini.

La ricerca della verità, nell’interesse della giustizia e nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte, resta l’obiettivo primario.

L’attenzione si concentra ora sulla raccolta di prove concrete e sulla verifica della loro validità, nell’ottica di una ricostruzione oggettiva e inoppugnabile degli eventi.

Il pubblico ministero, nel ribadire la necessità di agire con prudenza e diligenza, sollecita la collaborazione di tutti coloro che possano fornire informazioni utili alla risoluzione del caso.