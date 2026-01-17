Federica Torzullo: Indagini a ritmo serrato, ombra di femminicidio.

- Advertisement -

L’ombra del femminicidio si allunga sulla vicenda di Federica Torzullo, la donna di 41 anni sparita ad Anguillara Sabazia.

La scomparsa, verificatasi l’8 gennaio, sta assumendo contorni sempre più drammatici, con un’indagine che si concentra con sempre maggiore attenzione sul ruolo del marito, già formalmente indagato per omicidio volontario.

Le indagini, condotte con meticolosità, hanno rivelato una scena che lascia presagire il peggio: tracce di sangue, consistenti e diffuse, rinvenute all’interno dell’abitazione della donna.

Questa scoperta, di per sé allarmante, è stata poi aggravata dalla presenza dello stesso materiale biologico su indumenti da lavoro appartenenti al marito, all’interno del veicolo privato di Federica, in una cava locale e, ancora più inquietante, sul macchinario utilizzato nell’azienda di proprietà dell’uomo.

La complessità del caso risiede non solo nella molteplicità dei luoghi dove sono state rilevate le tracce ematiche, ma anche nella loro quantità e distribuzione, elementi che suggeriscono una possibile tentata rimozione di prove e un’azione premeditata.

L’indagine si avvale ora di perizie medico-legali approfondite per determinare il profilo genetico del sangue rinvenuto e stabilirne la correlazione con la vittima.

L’attenzione delle forze dell’ordine è focalizzata sulla ricostruzione delle dinamiche che hanno portato alla scomparsa di Federica, esaminando a fondo i rapporti interpersonali della coppia, i possibili moventi e ricostruendo il percorso seguito dall’uomo nei giorni immediatamente successivi all’8 gennaio.

L’analisi dei tabulati telefonici, delle registrazioni di videosorveglianza e delle testimonianze raccolte sul campo si rivelano fondamentali per dipanare la rete di eventi che avvolgono questa dolorosa vicenda.

Il caso Torzullo, purtroppo, si inserisce in un quadro nazionale allarmante, che evidenzia la persistenza e l’evoluzione delle forme di violenza di genere.

La necessità di interventi mirati, che vadano oltre la semplice repressione, si fa sempre più urgente, promuovendo una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della responsabilità, al fine di prevenire e contrastare efficacemente questi tragici fenomeni.

L’indagine prosegue a ritmo serrato, nella speranza di fare luce sulla verità e assicurare alla giustizia i responsabili di questo dramma.