Fiano e Bernini a Ca’ Foscari: un dialogo per la libertà accademica.

## Un Dialogo Rielaborato: Fiano, Bernini e il Ritorno al Dibattito Universitario a Ca’ FoscariIl 4 novembre Ca’ Foscari si appresta ad accogliere un evento significativo, un’occasione di confronto che si carica di storia e di una riflessione più ampia sul ruolo del dibattito, della libertà accademica e della responsabilità civile all’interno del mondo universitario.

L’incontro vedrà protagonisti l’onorevole Emanuele Fiano e la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, un binomio professionale e politico che torna a convergere nell’ambito dell’Ateneo veneziano.

La vicenda che ha portato a questa nuova data è complessa, intrisa di tensioni e di un’interruzione brusca che aveva impedito all’ex parlamentare dem a esprimere il proprio pensiero.

Quel precedente, segnato da contestazioni e da un clima di forte dissenso, solleva interrogativi cruciali sulla gestione del dissenso, sull’equilibrio tra il diritto di manifestare opinioni e la garanzia di un ascolto rispettoso, anche quando queste opinioni risultano scomode o contestabili.

La rettrice Tiziana Lippello, con la sua decisione di accogliere la proposta della ministra Bernini, ha compiuto una scelta che trascende la mera riprogrammazione di un evento.

La sua azione rappresenta un segnale forte a favore della riapertura del dialogo, una dichiarazione di intenti che invita all’inclusione e alla tolleranza all’interno della comunità accademica.

Riconoscere l’importanza di dare voce a prospettive diverse, anche quando queste sono impopolari, è un dovere imprescindibile per ogni istituzione che si definisce libera e democratica.

L’incontro con Fiano, dunque, non è solo un ritorno, ma un’occasione per riflettere su come le università possano diventare luoghi di confronto costruttivo, capaci di accogliere e elaborare le complessità del dibattito pubblico.

Si tratta di un’occasione per analizzare le dinamiche che possono portare a un clima di scontro, per comprendere come evitare l’interruzione del dialogo e per promuovere una cultura della discussione aperta e rispettosa.

La presenza della ministra Bernini, figura chiave nella politica dell’istruzione superiore, aggiunge un ulteriore livello di significato all’evento.

La sua partecipazione sottolinea l’importanza che il governo attribuisce al riavvio del dialogo all’interno delle università e alla promozione di un ambiente accademico vivace e stimolante.

L’auspicio è che questo incontro segni l’inizio di una nuova fase per Ca’ Foscari, un percorso che veda l’Ateneo protagonista di un rinnovato impegno verso la libertà di pensiero, la responsabilità civile e la promozione di un dibattito aperto e inclusivo, elementi fondamentali per la crescita intellettuale e la formazione di cittadini consapevoli.