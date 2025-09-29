Flotiglia Sumud: Aiuti umanitari sfidano il blocco di Gaza

La missione umanitaria della Sumud Flotilla, incrociando le acque internazionali a bordo della Karma e con l’eurodeputata Annalisa Corrado a bordo, si pone come atto di sfida e richiamo alla legalità internazionale, anziché come provocazione.

L’intento non è quello di irrompere con la forza, ma di esercitare una pressione diplomatica e morale, consegnando aiuti essenziali alla popolazione palestinese di Gaza, soffocata da un blocco che configura una restrizione della libertà di movimento e di accesso a beni primari.

Le parole del deputato Arturo Scotto sottolineano una distinzione cruciale: è lo Stato di Israele, con le sue operazioni militari in acque internazionali, a violare il diritto internazionale, non le imbarcazioni umanitarie che si propongono di alleviare una crisi umanitaria.

Questa divergenza di intenti è fondamentale per comprendere la natura della missione: un atto di solidarietà e di impegno civile, non un atto di insubordinazione.

La decisione di proseguire nonostante l’avviso della Marina militare italiana riflette una determinazione a non cedere a intimidazioni e a perseguire l’obiettivo di portare aiuti, rispettando la legalità internazionale finché ci si trova in acque al di fuori della giurisdizione israeliana.

Si tratta di un appello diretto alla comunità internazionale, affinché si faccia carico della responsabilità di porre fine a un blocco considerato illegittimo e di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali.

La Sumud Flotilla rappresenta un’espressione di dissenso e di resistenza pacifica, un monito alla comunità internazionale affinché non resti indifferente alla sofferenza di un popolo e un invito a considerare il diritto alla compassione e all’assistenza come un dovere morale, oltre che un principio giuridico.

L’azione intrapresa non è solo un gesto di solidarietà, ma anche un atto di denuncia e una richiesta di giustizia.