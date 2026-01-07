Frana a Fiesole: Mugnone isolato, traffico in tilt e treni sospesi

- Advertisement -

La comunità del Mugnone, incastonata nel territorio comunale di Fiesole, si è trovata improvvisamente scossa da un evento di gravità non indifferente: una frana che ha interessato la strada regionale 302 Faentina, in prossimità di Pian del Mugnone.

L’emergenza, verificatasi nella serata di ieri, ha comportato l’immediata evacuazione di cinque persone e la conseguente interruzione della circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia, una misura precauzionale dettata dalla necessità di garantire la sicurezza pubblica.

La Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha prontamente attivato il coordinamento operativo, in stretta collaborazione con la Prefettura, per gestire l’emergenza e avviare le verifiche sulle cause scatenanti del movimento franoso.

L’analisi tecnica, ancora in corso, dovrà accertare se il fenomeno sia riconducibile a piogge intense, instabilità geologica preesistente, o a una combinazione di fattori.

Le ripercussioni sull’infrastruttura viaria e sulla mobilità locale sono state significative.

La chiusura della SR302 ha generato un impatto diretto sul flusso di traffico nell’area di Fiesole, con percorsi alternativi istituiti attraverso il ponte della Badia, in direzione San Domenico, e verso Pian di San Bartolo.

A Firenze, l’effetto a catena si è manifestato con una crescente congestione in zone strategiche come le Cure, viale Volta e San Domenico, con possibili ripercussioni anche su via Bolognese, sottolineando la vulnerabilità del sistema di trasporto locale di fronte a eventi imprevisti.

Parallelamente, la situazione si è aggravata con l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Faentina, tra Marradi e Borgo San Lorenzo.

Questa sospensione, già in atto dalla mattinata di ieri, è legata a condizioni meteorologiche avverse che hanno scatenato l’allerta del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi.

La linea ferroviaria, essenziale per il collegamento tra le diverse aree della regione, risente di una crescente fragilità dovuta all’instabilità del territorio e all’impatto dei cambiamenti climatici.

Trenitalia comunica ritardi, limitazioni di percorso e possibili cancellazioni, con l’attivazione di servizi di autobus sostitutivi per garantire, in parte, la continuità del servizio.

L’evento sottolinea la necessità di un approccio proattivo nella gestione del territorio, con investimenti mirati alla manutenzione delle infrastrutture, al potenziamento dei sistemi di monitoraggio geologico e alla pianificazione di strategie di mobilità resilienti, capaci di minimizzare gli impatti di eventi naturali estremi, sempre più frequenti e intensi.

La sicurezza della popolazione e la continuità dei servizi essenziali rappresentano priorità assolute in questo contesto di crescente vulnerabilità.