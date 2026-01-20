Frana a San Mauro Marchesato: cimitero storico devastato, ferita alla comunità.

- Advertisement -

La recente ondata di piogge torrenziali ha inflitto una profonda e inaspettata ferita al tessuto sociale di San Mauro Marchesato, manifestandosi in una drammatica frana che ha travolto una porzione del cimitero storico.

L’evento, innescato da precipitazioni eccezionali – superiori ai 180 millimetri in sole ventiquattro ore – ha portato al crollo di un versante, spingendo verso il burrone sottostante un numero significativo di loculi e sarcofagi.

La tragedia non si limita alla perdita materiale dei resti mortali, ma incide direttamente sul senso di comunità, sulla memoria collettiva e sul rispetto dovuto ai defunti.

“È una ferita aperta nel cuore della nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco Levino Rajani, esprimendo il dolore e lo sgomento per un evento che colpisce i valori fondamentali del legame tra le generazioni e il riconoscimento della dignità umana, anche nell’aldilà.

L’Amministrazione comunale ha prontamente attivato i protocolli di emergenza, informando le autorità competenti e avviando le procedure necessarie per affrontare la situazione.

Le operazioni di recupero delle bare, un compito delicato e complesso, saranno eseguite esclusivamente da squadre di rocciai specializzate, garantendo la massima sicurezza per gli intervenienti e il rispetto della dignità dei defunti.

La priorità assoluta è quella di operare in condizioni che minimizzino i rischi, data la fragilità del versante e la natura sensibile dell’intervento.

La gravità della situazione è ulteriormente amplificata dalle previsioni meteorologiche che indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, alimentando il timore di ulteriori smottamenti e complicazioni nelle operazioni di soccorso.

Il crollo non solo ha rivelato la vulnerabilità del territorio, ma solleva interrogativi sulla stabilità di altre aree del cimitero e, più in generale, sulla pianificazione urbanistica e la gestione del rischio idrogeologico del comprensorio.

Oltre alle immediate necessità di recupero e messa in sicurezza, l’evento impone una riflessione più ampia sulle cause del disastro, che potrebbero derivare da una combinazione di fattori naturali, come l’intensità delle precipitazioni e la morfologia del terreno, e da possibili errori di progettazione o manutenzione delle infrastrutture.

La comunità, profondamente scossa, chiede rispetto per le famiglie coinvolte e per la memoria di coloro che, in modo così inatteso e drammatico, hanno subito questa perdita.

La ricostruzione, materiale e spirituale, sarà un percorso lungo e complesso, che richiederà l’impegno di tutti.