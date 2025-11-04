Frecce Tricolori annullate: lutto e sicurezza al Milite Ignoto.

La consueta esibizione aerea delle Frecce Tricolori, evento tanto atteso e simbolo di celebrazione nazionale, non avrà luogo quest’anno in occasione della solenne deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, un momento di profonda commozione e rispetto per i caduti della Patria.

La decisione, comunicata dal Ministero della Difesa, riflette una scelta di massima prudenza e priorità alla sicurezza pubblica, dettata da circostanze drammatiche che hanno colpito il cuore di Roma.

L’annullamento dello spettacolo aereo, un rito che lega folklore, orgoglio nazionale e ricordo, è direttamente collegato agli eventi sfortunati che hanno coinvolto la Torre dei Conti, situata lungo via dei Fori Imperiali.

La struttura, testimonianza storica e architettonica di inestimabile valore, ha subito due crolli parziali, uno dei quali ha tragicamente provocato la perdita della vita del signor Octay Stroici, un lavoratore impegnato in attività di manutenzione.

La sicurezza dell’area, attualmente oggetto di un’accurata indagine e di interventi urgenti per la stabilizzazione della Torre e la rimozione dei rischi residui, rappresenta una priorità assoluta.

Qualsiasi sorvolo aereo, anche il più controllato, avrebbe potuto generare interferenze, seppur minime, con le operazioni di messa in sicurezza, compromettendo l’efficacia delle stesse e mettendo potenzialmente a rischio ulteriori persone.

La cerimonia ufficiale del Milite Ignoto, tuttavia, si svolgerà regolarmente, mantenendo intatto il suo significato profondo.

Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini si riuniranno per onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la nazione, in un clima di raccoglimento e solennità.

L’assenza delle Frecce Tricolori, seppur percepita come una rinuncia, non diminuisce in alcun modo la sacralità del momento, ma la concentra in un silenzio eloquente, un segno tangibile di lutto e rispetto.

Il Ministero della Difesa esprime, con profondo cordoglio, le sue più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi del signor Stroici, un uomo che, seppur nel suo lavoro quotidiano, contribuiva a preservare il patrimonio storico e artistico di Roma, a testimonianza di come ogni individuo sia parte integrante della nostra identità nazionale.

L’evento tragico sottolinea, inoltre, l’importanza di una vigilanza costante sulla sicurezza dei cantieri e sulla conservazione del nostro inestimabile patrimonio culturale.