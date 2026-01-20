Frolla Land: Un’Oasi di Inclusione e Creatività nel Cuore delle Marche

- Advertisement -

Frolla Land: Un Nuovo Orizzonte di Inclusione e Creatività nel Cuore delle MarcheUn’oasi di opportunità e crescita apre le sue porte a Campocavallo di Osimo: Frolla Land, l’ampliata sede del Microbiscottificio Frolla, una cooperativa sociale che da anni incarna un modello di inclusione lavorativa e sviluppo personale per 35 giovani con disabilità.

Il 29 gennaio, alle ore 10, si celebrerà l’inaugurazione di questo spazio innovativo, un vero e proprio polo multifunzionale che va ben oltre la semplice produzione dolciaria.

La presenza del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, testimonia l’importanza di questa iniziativa a livello nazionale.

Frolla Land è concepita come un ecosistema dinamico, destinato a diventare un punto di riferimento per il territorio.

Oltre al cuore pulsante del laboratorio, dove nascono i rinomati biscotti e le golose creazioni a base di cioccolato, la nuova sede offre spazi modulari per eventi, workshop formativi, laboratori creativi e attività di team building aziendale.

Un’area dedicata al gioco, un playground sicuro e stimolante, accoglie i bambini e le bambine del territorio, offrendo la possibilità di organizzare feste e iniziative private in un ambiente sereno e accogliente.

Un bar, immerso in un contesto naturale suggestivo, invita a momenti di relax con colazioni, aperitivi e degustazioni dei prodotti artigianali.

L’espansione di Frolla rappresenta la naturale evoluzione di un percorso iniziato anni fa, un percorso costellato di successi e di significative esperienze.

Il 2023 è stato un anno cruciale, un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani collaboratori, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con realtà di spicco a livello internazionale.

Lo stage presso le cucine del Quirinale, l’intervento all’ONU a New York, dove hanno portato la loro testimonianza diretta sull’importanza dell’inclusione, e il viaggio a Parigi, in occasione della conferenza UNESCO “Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine”, hanno arricchito il loro bagaglio personale e professionale.

“Questo è un giorno storico per noi,” affermano con emozione Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo, i fondatori di Frolla.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire attivamente allo sviluppo delle Marche, in un contesto così suggestivo.

Questo luogo meritava una nuova vita, un nuovo impulso per esprimere appieno il suo potenziale di aggregazione e crescita.

“Frolla Land non è solo un luogo di lavoro, ma un vero e proprio laboratorio di inclusione, dove la disabilità non è un limite, ma un punto di forza.

Un progetto che dimostra come l’impegno, la passione e la creatività possano generare opportunità concrete per tutti.

Un esempio virtuoso di come il business possa essere un motore di cambiamento sociale, creando valore per l’azienda, per i lavoratori e per l’intera comunità.

L’apertura di Frolla Land è un seme di speranza che germoglia nel cuore delle Marche, un invito a credere in un futuro più equo e inclusivo.