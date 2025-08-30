Garantista Privacy: lotta contro la diffusione illegale dei dati personali

La crescente preoccupazione per la proliferazione di piattaforme online che diffondono dati personali in modo improprio e spesso dannoso ha posto l’Autorità di Controllo Privacy in una posizione di primaria importanza.

L’impegno dell’istituzione si manifesta attraverso due modalità complementari: un’azione proattiva, avviata in passato con un’istruttoria preliminare riguardante siti come “Mia Moglie” e “Phica.

eu” – un’indagine che, purtroppo, si è conclusa con la dismissione dei portali stessi – e un’azione reattiva, scaturita dalle segnalazioni dei cittadini direttamente coinvolti.

La vicepresidente dell’Autorità, Ginevra Cerrina Feroni, ha sottolineato la gravità intrinseca di questi fenomeni, che non si limitano a violazioni procedurali o a questioni di mera conformità normativa.

Piuttosto, si tratta di attacchi diretti alla dignità individuale, alla corretta percezione della propria immagine pubblica e alla reputazione, con ripercussioni potenzialmente devastanti.

L’essenza del problema risiede nella diffusione incontrollata di informazioni sensibili, spesso estrapolate dal contesto della vita privata e rese pubbliche senza consenso o adeguata motivazione.

Si tratta di dati che toccano aspetti intimi e personali, la cui divulgazione non autorizzata può generare imbarazzo, sofferenza psicologica, danno economico e, in alcuni casi, anche mettere a rischio la sicurezza delle persone.

Di fronte a tali scenari, la vicepresidente Cerrina Feroni raccomanda con forza di rivolgersi al Garante Privacy, l’autorità designata per la tutela dei dati personali, che dispone di poteri d’intervento immediati e mirati per bloccare le attività illecite e sanzionare i responsabili.

La segnalazione dei casi, inoltre, costituisce un elemento cruciale per l’Autorità, in quanto permette di raccogliere informazioni precise, identificare le piattaforme coinvolte e avviare indagini approfondite.

È fondamentale comprendere che la protezione dei dati personali non è solo una questione legale, ma un diritto fondamentale legato alla libertà, alla privacy e alla dignità umana.

La crescente sofisticazione delle tecnologie digitali e la facilità con cui le informazioni possono essere condivise online richiedono una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e un impegno costante da parte delle istituzioni per garantire un ambiente digitale sicuro e rispettoso dei diritti di tutti.

La collaborazione tra l’Autorità, i cittadini e i fornitori di servizi online è imprescindibile per affrontare efficacemente questa sfida complessa e in continua evoluzione.