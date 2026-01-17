Giancarlo Lotti: nuova svolta nelle indagini sul Mostro di Firenze

- Advertisement -

La figura di Giancarlo Lotti, figura complessa e controversa nel contesto delle indagini sul cosiddetto “Mostro di Firenze”, emerge ora con un nuovo, rilevante peso investigativo.

Definibile, a seconda delle prospettive, come “compagno di merende” di Pietro Pacciani e Mario Vanni, collaboratore di giustizia, o “pentito” in una stagione giudiziaria tormentata, Lotti è stato recentemente oggetto di indagine da parte del procuratore Paolo Canessa con l’ipotesi di essere l’autore dell’omicidio di Clelia Cuscito.

L’implicazione di Lotti nell’omicidio di Cuscito, prostituta di 37 anni rinvenuta senza vita nella sua abitazione fiorentina il 14 dicembre 1983, rappresenta una svolta inaspettata e potrebbe innescare una cruciale riformulazione delle connessioni tra i delitti di Clelia Cuscito e le quattro efferati omicidi di giovani coppie, avvenuti tra il 1982 e il 1984 e ancora avvolti da un manto di mistero.

L’indagine sul “Mostro” si è costantemente evoluta nel corso degli anni, caratterizzata da false piste, depistaggi e una miriade di ipotesi, spesso alimentate da testimonianze contraddittorie e da una complessità emotiva che ha reso arduo l’approccio razionale alla ricostruzione dei fatti.

Il collegamento, se confermato, potrebbe aprire un nuovo filone investigativo, suggerendo una possibile connessione tra i femminicidi isolati di Cuscito e la serialità degli omicidi di coppie, fino ad ora considerati eventi distinti, sebbene avvenuti nello stesso contesto geografico e temporale.

La rinnovata attenzione su Lotti, a distanza di decenni, testimonia la persistente volontà di riaprire archivi e revisitare ipotesi precedentemente accantonate.

Questa nuova linea di indagine implica un’analisi più approfondita delle relazioni interpersonali di Lotti, dei suoi movimenti durante il periodo cruciale, e della sua presunta conoscenza delle vittime e degli altri soggetti coinvolti nel caso.

La prospettiva di un legame tra Cuscito e le altre vittime potrebbe rivelare schemi comportamentali, motivazioni e una potenziale rete di complici che, fino ad ora, sono rimasti inesplorati.

Si tratta di un’occasione per applicare nuove tecnologie investigative, acquisire testimonianze inedite e, forse, gettare luce su uno dei più oscuri capitoli della cronaca nera italiana.