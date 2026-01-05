Giovani scomparsi in Svizzera: il ritorno a casa in un lutto nazionale.

- Advertisement -

Il ritorno in patria dei giovani italiani tragicamente scomparsi nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana segna un momento di profondo lutto nazionale.

Un volo ufficiale, deputato a onorare la dignità delle vittime e delle loro famiglie, provvederà al trasferimento delle salme verso l’Italia.

La cerimonia di accoglienza, permeata di solennità e rispetto, si articolerà in due momenti distinti, in due città simbolo del nostro paese.

Il primo, previsto per le ore 12:00, vedrà l’arrivo di una parte delle salme all’aeroporto di Milano Linate.

Ad accoglierle, in segno di rappresentanza istituzionale, saranno il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, con deleghe all’informazione e all’editoria, a sottolineare l’importanza di una narrazione rispettosa e accurata di questo evento doloroso.

Il secondo momento di accoglienza, previsto per le 15:30 all’aeroporto di Roma Ciampino, sarà onorato dalla presenza del Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Questo doppio accoglimento riflette la natura transnazionale della tragedia, che ha colpito un gruppo di giovani italiani in un luogo straniero, e l’impegno del Governo a garantire il pieno supporto alle famiglie colpite.

L’arrivo delle salme non è semplicemente un trasferimento di resti mortali, ma un atto di pietà collettiva, un tributo alla memoria di vite spezzate troppo presto.

La presenza di figure istituzionali di spicco sottolinea la gravità della perdita e l’importanza di un lutto nazionale condiviso.

Questo evento, pur nella sua tragicità, risuona come un monito sulla fragilità della vita e sulla necessità di rafforzare i controlli e la sicurezza in tutte le attività che coinvolgono i giovani.

Le indagini, intanto, proseguono per far luce sulle cause dell’incendio e accertare eventuali responsabilità, al fine di evitare che simili tragedie si ripetano.

La comunità italiana, in questo momento di dolore, si stringe alle famiglie delle vittime, offrendo sostegno e conforto, e promettendo di onorare la loro memoria con azioni concrete e con un impegno costante per la sicurezza e il benessere dei giovani.