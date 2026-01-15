Hannoun, rete di finanziamento a Hamas scoperta: 7 milioni tracciati.

- Advertisement -

L’indagine approfondita ha messo in luce il ruolo centrale di Mohammad Hannoun nell’orchestrare una complessa rete di finanziamento a sostegno di Hamas.

La sua attività non si limitava a una gestione locale, ma si estendeva su scala nazionale, coordinando la raccolta di ingenti somme di denaro attraverso un sistema sofisticato di società schermo e strutture appositamente create.

Queste entità, prive di una reale attività economica, fungevano da veicolo per eludere i controlli standard del sistema bancario e finanziario, occultando l’origine e la destinazione dei fondi.

L’analisi dei flussi finanziari ha permesso di ricostruire un percorso intricato, rivelando come questi meccanismi illegali abbiano consentito il trasferimento di oltre sette milioni di euro a esponenti di Hamas.

Questa ingente somma, frutto di una precisa e premeditata operazione di riciclaggio, non rappresentava un mero contributo, ma un sostegno diretto e fondamentale per l’azione dell’organizzazione terroristica, alimentando potenzialmente attività illecite e destabilizzanti.

La complessità dell’organizzazione criminale si manifesta nella sua capacità di sfruttare vulnerabilità del sistema finanziario, richiedendo un approccio investigativo multidisciplinare e l’impiego di tecniche avanzate di analisi dei dati.

L’inchiesta ha evidenziato non solo la figura di Hannoun come coordinatore, ma anche la necessità di identificare e perseguire tutti i soggetti coinvolti, compresi coloro che hanno creato e mantenuto le società di comodo e coloro che hanno facilitato i trasferimenti di denaro.

La vicenda sottolinea la cruciale importanza di rafforzare la cooperazione internazionale e di sviluppare strumenti più efficaci per contrastare il finanziamento del terrorismo, un fenomeno che mina la sicurezza e la stabilità a livello globale.

L’accertamento di questi fatti rappresenta un passo fondamentale per smantellare le infrastrutture finanziarie che sostengono l’azione di Hamas e per tutelare la sicurezza nazionale e internazionale.