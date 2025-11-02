Il dipinto di De Chirico: una famiglia, un furto, una battaglia legale.

Il furto, un’ombra lunga su una famiglia e un patrimonio artistico nazionale, riemerge con la forza di un’eco: un dipinto di Giorgio de Chirico, sottratto decenni fa, è oggetto di una complessa vicenda legale che coinvolge il giornalista Amedeo Goria e la sua incessante ricerca di giustizia.

Più che un semplice recupero di un’opera d’arte, la storia è l’incarnazione di un lutto mai rimarginato, di un vuoto lasciato da un furto che ha colpito nel profondo il padre di Goria, erede legittimo della proprietà.

Il quadro, viaggiato clandestinamente attraverso mercati internazionali dell’arte, è riapparso recentemente, venendo esposto, seppur brevemente, in un contesto che ne ha acuito il dolore e l’aspettativa di una restituzione.

La sua presenza, anche fugace, ha riacceso la speranza di Amedeo Goria, che da anni combatte una battaglia legale per rivendicare il diritto di famiglia a un bene culturale di inestimabile valore.

La vicenda, seguita con attenzione da “Repubblica online”, si appresta a raggiungere una tappa cruciale: l’udienza fissata per aprile 2026 presso il tribunale di Ivrea.

La determinazione di Goria, affiancato dai suoi legali, si manifesta nella ferma opposizione all’archiviazione del procedimento, un atto che, secondo la sua difesa, precluderebbe la possibilità di ricostruire la catena di eventi che hanno portato al furto e all’attuale dispersione del dipinto.

La richiesta di ulteriori indagini, indirizzata al nucleo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sottolinea la necessità di approfondire aspetti cruciali: l’identificazione dei responsabili del furto, il percorso del quadro attraverso il mercato nero, e l’accertamento della sua attuale proprietà.

L’indagine si prospetta complessa, intrecciando aspetti legali, investigativi e la delicata questione della proprietà di opere d’arte provenienti da furti.

Al di là della dimensione puramente giuridica, la vicenda pone interrogativi profondi sul ruolo del mercato dell’arte, sulla tutela del patrimonio culturale italiano e sulla necessità di garantire ai legittimi proprietari il diritto di rivendicare ciò che gli appartiene.

La speranza di Amedeo Goria, e di tutta la sua famiglia, si concentra ora sulla prossima udienza, nella consapevolezza che la verità e la giustizia, seppur tardive, possono ancora illuminare un’ombra troppo lunga.

La vicenda non è solo un caso di furto d’arte, ma un dramma umano che incarna la perdita, la memoria e la speranza di un ritorno a casa.