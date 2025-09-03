Impagnatiello, ergastolo per Giulia: manipolazione, ossessione e violenza.

La vicenda di Alessandro Impagnatiello, ex barista milanese condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano, si rivela un quadro agghiacciante di manipolazione, ossessione e, infine, violenza inaudita.

Le indagini e il successivo processo hanno svelato una spirale di comportamenti inquietanti che precedettero il tragico epilogo del 27 maggio 2023, quando Giulia, incinta di sette mesi, fu barbaramente assassinata con 37 coltellate.

Già a dicembre 2022, Impagnatiello aveva intrapreso una serie di azioni premeditate volte a interrompere la gravidanza della sua compagna.

Acquisendo informazioni online, si era informato su sostanze e metodi per indurre l’aborto, arrivando a somministrare a Giulia del topicida, un farmaco antinfiammatorio non meno tossico, disciolto nelle sue bevande.

Questo tentativo, sebbene fallito, anticipa la sua volontà di eliminare il figlio che Giulia portava in grembo, percepito da lui come un ostacolo, un fardello inaccettabile.

L’assenza di un’intenzione di eliminare la donna in questa fase iniziale, sottolineata dalla Corte d’Assise d’appello di Milano, si contrappone però alla brutalità e alla premeditazione che caratterizzarono l’omicidio vero e proprio.

La vicenda si complica ulteriormente con l’emersione di relazioni parallele e una rete di menzogne con cui Impagnatiello teneva in sospeso due altre donne.

La scoperta di queste relazioni, da parte delle stesse, rappresenta il punto di rottura che lo conduce a svelare la sua furia repressa, culminando nell’efferato omicidio.

La Corte, nelle sue motivazioni, ha evidenziato come la rabbia e la frustrazione derivanti dalla perdita di controllo sulla relazione e dalla paura di essere scoperto abbiano contribuito a scatenare la violenza.

La decisione della Corte d’Assise d’appello di escludere l’aggravante della premeditazione nell’omicidio, pur confermando la condanna all’ergastolo, riflette una complessa valutazione delle circostanze che hanno portato al tragico evento.

Sebbene l’induzione dell’aborto dimostri una pianificazione iniziale, la brutalità e la velocità con cui l’omicidio fu perpetrato suggeriscono una perdita di controllo, un’esplosione di rabbia alimentata dalla paura e dalla scoperta.

La vicenda Impagnatiello solleva interrogativi profondi sulla gestione delle relazioni, sulla pressione sociale esercitata sulle scelte individuali e sulla pericolosità della manipolazione emotiva, che può degenerare in violenza estrema.

Il caso, al di là della pena inflitta, rappresenta un monito sulla fragilità dei legami umani e sulla necessità di un’attenzione costante ai segnali di disagio e di potenziale pericolo.

La storia di Giulia Tramontano, tragicamente interrotta, rimarrà un simbolo di ingiustizia e di una perdita irreparabile.