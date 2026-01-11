Incendio a Ferrara: Evacuata Torre B, 17 intossicati

- Advertisement -

All’alba, un’emergenza ha scosso la città di Ferrara, richiedendo l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco e mettendo in sicurezza la Torre B, un complesso residenziale di via Felisatti.

Un incendio, dalle cause ancora in corso di accertamento ma presumibilmente originato da un malfunzionamento all’interno del vano contenitore dei contatori, ha rapidamente sviluppato una significativa produzione di fumo denso, rendendo inagibile l’edificio e mettendo a rischio la sicurezza dei suoi abitanti.

L’operazione di evacuazione, condotta con rapidità e precisione, ha coinvolto circa duecento persone, provenienti da diverse unità abitative della torre.

La complessità dell’intervento è stata esacerbata dall’altezza dell’edificio e dalla necessità di garantire un’evacuazione ordinata e sicura in condizioni di scarsa visibilità, aggravate dal fumo.

Per agevolare le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno fatto ricorso a piattaforme autoscale, permettendo a persone situate ai piani superiori di abbandonare l’edificio in modo sicuro.

L’esposizione al fumo, una miscela tossica di gas e particolato, ha provocato intossicazioni in diciassette persone, che sono state prontamente soccorse dal personale medico del 118 e trasportate all’ospedale di Cona per accertamenti e cure.

Nonostante l’ansia e la potenziale gravità della situazione, fortunatamente nessuna delle persone evacuate versa in condizioni critiche.

Questo evento sottolinea l’importanza cruciale della manutenzione preventiva degli impianti, inclusi i vani contatori, che spesso rappresentano punti vulnerabili negli edifici residenziali.

Un’analisi approfondita delle cause dell’incendio sarà condotta per determinare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili emergenze.

Oltre a chiarire le dinamiche dell’incendio, si valuteranno anche le procedure di sicurezza dell’edificio, al fine di ottimizzare la risposta in caso di futuri eventi critici e garantire la massima protezione dei residenti.

L’episodio ha mobilitato un considerevole numero di risorse di soccorso, dimostrando l’efficienza e la professionalità dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, che hanno agito con tempestività e competenza.