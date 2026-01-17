Incendio al Constellation: indagini, cauzioni e sostegno alle famiglie.

- Advertisement -

Il tragico incendio di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, che ha causato la perdita di quarant’anime e lasciato centinaia di feriti, sta generando un complesso intreccio di implicazioni legali, economiche e diplomatiche, con un impatto profondo sulle famiglie delle vittime e sulla comunità svizzera.

La procura generale di Sion ha formalmente richiesto una cauzione di 400.000 franchi svizzeri (circa 430.000 euro) per Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale, accusati di omicidio colposo, lesioni e incendio colposo.

L’ammontare, significativo, riflette la gravità delle accuse e la necessità di garantire la loro presenza durante il prosseguimento delle indagini.

In attesa della decisione del Tribunale di Garanzia, che dovrà valutare l’adeguatezza delle misure cautelari – tra cui la potenziale applicazione del braccialetto elettronico – Jacques Moretti è detenuto in carcere, mentre la moglie è agli arresti domiciliari, soggetta all’obbligo di firma e al divieto di lasciare il territorio svizzero, con la conseguente confisca del passaporto.

Al di là delle dinamiche procedurali, la Svizzera si sta mobilitando per fornire un sostegno economico tangibile alle famiglie colpite dalla tragedia.

Si tratta di un pacchetto di interventi mirati, progettati per alleviare il peso finanziario e psicologico derivante da questa immane perdita.

Le misure previste includono aiuti di emergenza immediati, il rimborso delle spese mediche sostenute e, successivamente, indennizzi di entità considerevole.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato da una legge federale volta a fornire assistenza alle vittime di reato, che prevede erogazioni potenzialmente superiori a 200.000 franchi in alcuni casi.

La questione delle assicurazioni, tuttavia, rimane aperta e sarà oggetto di ulteriori valutazioni alla luce degli sviluppi del processo giudiziario.

L’incidente ha suscitato anche una forte attenzione a livello diplomatico.

L’ambasciata italiana, in stretta collaborazione con le autorità federali e cantonali svizzere, sta monitorando da vicino la situazione e fornendo assistenza ai cittadini italiani coinvolti.

Un incontro significativo tra l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado e il consigliere di Stato del Cantone del Vallese, Stéphane Ganzer, ha evidenziato l’importanza di una cooperazione continua per gestire le complessità della vicenda e garantire il rispetto dei diritti delle vittime e delle loro famiglie.

L’evento solleva interrogativi fondamentali sulla sicurezza dei locali pubblici, sulla responsabilità dei gestori e sulla necessità di rafforzare i controlli per prevenire tragedie simili in futuro.