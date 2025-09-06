Incendio Devasta Eurostamp: Fumo Nero Sopra Torino, Indagini in Corso

Un grave incendio ha devastato questa sera la sede della Eurostamp, un’azienda specializzata nella produzione di stampaggi plastici e componentistica automotive, situata a Pianezza, in prossimità di Torino.

L’evento, che si è verificato nel cuore dell’area industriale, ha generato una colossale colonna di fumo nero, una densa e opprimente nube che si è elevata nel cielo, rendendosi immediatamente visibile in un raggio considerevole e innescando un’ondata di chiamate di soccorso ai servizi di emergenza.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate suggerisce una possibile combinazione di fattori, tra cui la presenza di materiali infiammabili tipici di un’azienda del settore – polimeri, solventi, e residui di lavorazione – e, potenzialmente, la presenza di polveri combustibili sospese nell’aria.

Il rischio di esplosioni, amplificato dalla presenza di serbatoi di gas e altri materiali volatili, ha immediatamente posto le autorità in stato di massima allerta.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, mobilitate in forze, stanno operando simultaneamente su diversi fronti, adottando strategie mirate a contenere l’incendio, proteggere le aree circostanti e, soprattutto, prevenire il suo propagarsi ad altre strutture industriali presenti nel complesso.

L’intervento è reso particolarmente complesso dalla struttura stessa dell’azienda, potenzialmente articolata in diversi reparti con processi produttivi differenti, e dalla necessità di gestire la densità del fumo, che ostacola la visibilità e compromette la sicurezza degli operatori.

Al di là della perdita economica, l’incendio solleva interrogativi cruciali in materia di sicurezza industriale e gestione del rischio.

Un’indagine approfondita, una volta spento l’incendio, sarà fondamentale per ricostruire la dinamica degli eventi, individuare le cause scatenanti e accertare eventuali mancanze nei protocolli di prevenzione e sicurezza.

Si dovrà valutare, ad esempio, l’efficacia dei sistemi di rilevazione e spegnimento automatici, l’adeguatezza dei piani di evacuazione e la formazione del personale in materia di sicurezza.

L’evento ha anche un impatto ambientale significativo.

La combustione di materiali plastici rilascia nell’atmosfera una serie di sostanze inquinanti, tra cui diossine e furani, potenzialmente dannose per la salute umana e per l’ambiente.

Le autorità competenti stanno monitorando attentamente la qualità dell’aria e predisponendo misure di mitigazione per ridurre l’impatto dell’inquinamento.

La vicenda Eurostamp, dunque, si configura non solo come una tragedia industriale, ma anche come un campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare la cultura della sicurezza e di investire in tecnologie più sostenibili e rispettose dell’ambiente nel settore industriale.

Al momento, non si registrano feriti, ma la situazione rimane sotto controllo da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori.