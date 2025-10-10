venerdì 10 Ottobre 2025
Cronaca

Influenza 2025/2026: Via la campagna vaccinale, focus su fragili

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’autunno si profila come un periodo di sfida per il sistema sanitario nazionale, con una previsione di circa sedici milioni di casi di influenza che grava sull’organizzazione dell’assistenza e sull’economia del Paese.
In risposta a questa imminente ondata, la campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2025/2026 è stata avviata ufficialmente in Italia.

L’iniziativa, supportata da una complessa analisi epidemiologica e proiezioni statistiche, mira a un’adesione massiccia, puntando ad una copertura vaccinale pari o superiore al 75% tra le fasce di popolazione considerate a rischio.
Tuttavia, la mera adesione a un obiettivo numerico rivela solo una parte della complessità che anima questa iniziativa.
La campagna non si limita a un mero atto di prevenzione individuale, ma si inserisce in un quadro più ampio di sanità pubblica, volto a mitigare l’impatto dell’influenza sulla collettività.
La riduzione della circolazione virale, infatti, non protegge solamente chi si vaccina, ma diminuisce la pressione sugli ospedali, liberando risorse per altre emergenze mediche e riducendo il rischio di complicanze gravi, soprattutto nei soggetti fragili.
Il target prioritario della campagna è definito da criteri ben precisi: anziani con più di 65 anni, bambini al di sotto dei cinque anni, persone affette da patologie croniche (come malattie respiratorie, cardiovascolari, diabete, insufficienza renale) e donne in gravidanza.

Questa selezione si basa su dati consolidati che evidenziano una maggiore vulnerabilità e un rischio più elevato di sviluppare complicanze influenzali in questi specifici gruppi.
L’inclusione delle donne in gravidanza è particolarmente significativa, poiché l’influenza può avere conseguenze negative sia sulla madre che sul feto.
L’efficacia della campagna vaccinale non dipende unicamente dalla disponibilità del vaccino e dalla sua somministrazione, ma anche dalla consapevolezza e dalla fiducia della popolazione.
La disinformazione e le fake news rappresentano un ostacolo significativo, alimentando dubbi e resistenze.

È quindi cruciale un impegno costante da parte delle istituzioni, dei professionisti sanitari e dei media per fornire informazioni corrette e accessibili, demistificando i miti e dissipando le paure.
Un’informazione accurata, basata su evidenze scientifiche, è il cardine per promuovere una partecipazione attiva e consapevole.
Il vaccino antinfluenzale disponibile per la stagione 2025/2026 è frutto di un processo di ricerca e sviluppo continuo, basato sull’analisi dei ceppi virali influenzali circolanti a livello globale.
La composizione del vaccino viene aggiornata annualmente per garantire la migliore protezione possibile contro le nuove varianti.

Inoltre, si stanno sviluppando vaccini innovativi, come i vaccini universali, che mirano a fornire una protezione più ampia e duratura contro l’influenza, indipendentemente dai ceppi circolanti.

Questi progressi scientifici offrono una speranza concreta per il futuro della prevenzione influenzale, aprendo nuove prospettive per ridurre l’impatto di questa malattia a livello mondiale.

