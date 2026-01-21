Interrogatorio Moretti: la ricerca della verità dopo il rogo.

- Advertisement -

La cupa atmosfera degli uffici della procura di Sion si è fatta ancora più pesante.

Jacques e Jessica Moretti, figure centrali nel tragico evento che ha scosso il Cantone Vallese, si sono ritrovati ad affrontare un nuovo, serrato interrogatorio.

La presenza della procuratrice generale aggiunta, Christine Seppey, e l’ostinata determinazione degli avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime, rendono l’aria densa di tensione e dolore.

Il rogo del Capodanno, un’efferata spirale di distruzione che ha lasciato un vuoto incolmabile, ha causato la perdita di quaranta vite umane e ha lasciato segnate per sempre centoventisei persone, ferite nel corpo e nell’anima.

Dietro la mera cronaca di un incendio si cela una complessa rete di responsabilità, di omissioni e forse di scelte che hanno condotto a una catastrofe di tali proporzioni.

L’interrogatorio, lungi dall’essere una mera formalità, rappresenta un tassello fondamentale nell’indagine volta a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali negligenze o comportamenti colposi.

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale “Constellation”, sono al centro di questa indagine, chiamati a rispondere di domande incisive che mirano a far luce sulle misure di sicurezza adottate, sulla gestione della folla, sulla manutenzione degli impianti e, in generale, sulla responsabilità che grava su di loro in relazione alla tragedia.

Le famiglie delle vittime, rappresentate da un team di avvocati particolarmente sensibile e determinato, cercano giustizia e verità.

Vogliono sapere perché, nonostante le segnalazioni e i presunti campanelli d’allarme, la situazione non è stata gestita in modo adeguato.

Vogliono comprendere come un evento apparentemente festoso si sia trasformato in un inferno di fuoco e disperazione.

L’indagine non si limita a focalizzarsi unicamente sulla condotta dei Moretti, ma si estende a valutare il ruolo di tutti gli attori coinvolti: dalle autorità di controllo alla protezione civile, passando per i responsabili della sicurezza e gli addetti alla gestione del locale.

Ogni elemento viene scrupolosamente analizzato, ogni testimonianza attentamente valutata, con l’obiettivo di ricostruire una cronologia precisa degli eventi e di accertare le responsabilità di ciascuno.

Il caso Moretti non è solo una vicenda giudiziaria, ma un monito per l’intera comunità.

Un’occasione per riflettere sulla necessità di garantire la sicurezza in ogni luogo pubblico, per evitare che tragedie simili si ripetano.

Una ferita aperta che richiederà tempo, giustizia e, soprattutto, un profondo cambiamento di mentalità per poter essere rimarginata.

La ricerca della verità è il primo passo verso la riconciliazione e la ricostruzione di un futuro più sicuro e responsabile.