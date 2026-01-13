Iran: La rabbia di una nazione oltre Mahsa Amini.

- Advertisement -

Le immagini di Mahsa Amini, strappata alla vita per una presunta violazione delle rigide leggi sull’abbigliamento femminile, hanno agito da detonatore, innescando un’esplosione di rabbia e frustrazione che covava da tempo nel cuore della società iraniana.

Ma ridurre la protesta a un semplice atto di reazione a questa singola tragedia sarebbe un errore imperdonabile.

La morte di Amini è un simbolo potente, certo, ma il malcontento che alimenta queste manifestazioni ha radici profonde e ramificate, intrecciandosi con decenni di repressione politica, crisi economica devastante e un profondo senso di disillusione nei confronti del governo teocratico.

Hasti Diyè, docente iraniana rifugiata a Istanbul dopo un percorso di attivismo costellato di arresti e incarcerazioni, descrive la situazione come il culmine di una pressione insostenibile.

Non si tratta solo di limitazioni alla libertà personale, come quelle imposte al velo, ma di un sistema che soffoca ogni forma di espressione, che persegue il dissenso con ferocia e che ha progressivamente eroso le aspettative di una vita dignitosa per milioni di iraniani.

Il collasso economico, esacerbato da sanzioni internazionali e da una gestione politica inefficiente e corrotta, ha privato intere famiglie della possibilità di soddisfare i bisogni primari.

L’iperinflazione, la disoccupazione giovanile e la crescente disparità sociale hanno creato un clima di disperazione e risentimento, particolarmente intenso tra le giovani generazioni, che aspirano a un futuro diverso da quello che il regime sembra loro offrire.

Le proteste, guidate in gran parte da donne, trascendono la mera richiesta di riforma del codice di abbigliamento.

Esse rappresentano una sfida radicale all’autorità religiosa e politica, una rivendicazione di diritti fondamentali come la libertà di espressione, di associazione e di autodeterminazione.

Si tratta di un desiderio di ricostruire un’identità nazionale, libera dalle catene di un regime teocratico che ha soffocato la cultura, l’innovazione e il progresso sociale.

La resilienza degli iraniani che si ribellano, affrontando rischi enormi, testimonia la loro ferma convinzione di poter costruire un futuro migliore, un futuro in cui la dignità umana sia rispettata e le voci di tutti siano ascoltate.

La loro lotta non è solo una questione interna all’Iran, ma un messaggio potente al mondo intero, un grido di speranza e di cambiamento.