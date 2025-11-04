Irruzione fascista al liceo Righi: studenti denunciano intimidazioni

Nel cuore della notte, un tentativo di irruzione ha scosso l’occupazione studentesca del liceo Righi di Roma, già attiva dal 22 ottobre.

Un gruppo di individui, la cui identità rimane al momento non definita, ha tentato di forzare l’accesso all’istituto, intonando slogan evocativi del ventennio fascista.

L’episodio, che riprende dinamiche già osservate a Genova, solleva interrogativi profondi sulla natura e l’estensione del sostegno politico a movimenti neofascisti.

L’azione, immediatamente condannata dagli studenti occupanti attraverso la piattaforma Osa (Organizzazione Studentesca Autonoma), viene interpretata come un tentativo deliberato di intimidazione e destabilizzazione delle lotte studentesche.

Le accuse lanciate sono pesanti: gli individui coinvolti sarebbero strumenti del governo, pedine manipolate da figure politiche di spicco, inclusi membri del Ministero dell’Istruzione e rappresentanti del governo.

L’analogia con gli episodi verificatisi a Parma, dove cori propagandistici avevano già interrotto manifestazioni studentesche, rafforza l’ipotesi di un coordinamento ideologico e politico.

L’irruzione, che ha visto il lancio di oggetti contundenti, è stata preceduta da una serie di eventi che hanno portato alla decisione di occupare il liceo.

La decisione di annullare un convegno dedicato alla crisi in Medio Oriente, che prevedeva la partecipazione di un esponente della Global Sumud Flotilla, è stata giustificata con argomentazioni riguardanti la sicurezza e la necessità di evitare controversie.

L’annullamento, tuttavia, è visto dagli studenti occupanti come un atto di censura, frutto di pressioni politiche esercitate da esponenti della Lega.

La dinamica dell’irruzione, con un numero ristretto di individui – stimati in quindici – che si sono poi dispersi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, suggerisce una tattica volta a creare scompiglio e a generare tensione sociale.

L’uso di slogan e simboli evocativi del fascismo, unito alla violenza del gesto, denota una volontà di provocazione e un tentativo di screditare il movimento studentesco.

L’episodio del Righi non può essere isolato.

Si inserisce in un contesto più ampio di polarizzazione politica e di riemergere di ideologie estremiste.

Richiede una riflessione approfondita sulle radici della violenza politica e sulla necessità di garantire spazi di discussione democratica e di difesa dei diritti studenteschi, contrastando ogni forma di intolleranza e di aggressione.

La solidarietà espressa dagli studenti di Osa verso il liceo Righi rappresenta un segnale di resistenza e un invito alla vigilanza democratica.