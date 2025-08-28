Italia a due velocità: Nord instabile, Sud sotto il caldo afoso.

L’Italia si presenta, al cruscotto meteorologico, come una nazione in polarizzazione, testimone di due dinamiche atmosferiche contrastanti che ne definiscono l’andamento climatico settimanale.

Mentre la parte settentrionale del territorio è soggetta all’influenza di correnti umide e instabili, tipiche di un regime più simile a quello tipico delle zone monsoniche, il versante meridionale si confronta con un’ondata di calore persistente, che esaspera le temperature e aumenta il rischio di eventi estremi.

La domenica corrente si prospetta caratterizzata da una temporanea tregua, con cieli per lo più sereni e assenza di precipitazioni significative su gran parte del paese.

Questa parentesi di stabilità, tuttavia, è destinata ad essere effimera.

Già dal primo settembre, infatti, è prevista l’irruzione di una nuova perturbazione atlantica, pronta a rimescolare le carte e a ripristinare condizioni meteo più avverse, specialmente al Nord.

Le previsioni fornite da Lorenzo Tedici, meteorologo di riferimento per il portale iLMeteo.

it, delineano un quadro complesso e dinamico.

L’instabilità prevista per il Nord non è da interpretare come un ritorno a piogge torrenziali, ma piuttosto come un aumento della frequenza di temporali sparsi, a tratti intensi, e un generale aumento dell’umidità.

Questo tipo di regime, seppur meno violento rispetto alle ondate di maltempo estive, può generare disagi e mettere a dura prova le infrastrutture.

Nel Sud, il caldo, alimentato da correnti di aria calda provenienti dal Nord Africa, continuerà a imperversare.

Le temperature massime supereranno facilmente la soglia dei 35°C, con un’umidità relativa percepita ancora più elevata, creando condizioni di disagio termico generalizzato.

L’attenzione rimane alta per il rischio di ondate di calore, con potenziali impatti sulla salute, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione.

La situazione climatica italiana, quindi, si configura come un’interazione complessa tra correnti atlantiche e dinamiche africane, amplificate dai cambiamenti climatici in atto.

La gestione di questo scenario richiede un monitoraggio costante e l’adozione di misure preventive per mitigare i rischi legati agli eventi atmosferici estremi, come l’implementazione di sistemi di allerta precoce, la pianificazione urbana sostenibile e la promozione di comportamenti responsabili.

La comprensione delle dinamiche meteorologiche, come evidenziato dalle previsioni di iLMeteo.

it, è cruciale per affrontare in modo efficace le sfide poste da un clima sempre più instabile.