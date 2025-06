Locatelli: l’Italia per l’inclusione, un impegno globale.

“Un’azione globale, un impegno condiviso che trascende i confini nazionali.” Con queste parole, la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha inaugurato il suo contributo alla diciottesima Conferenza degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in corso a New York. L’evento, cruciale per il monitoraggio e il rafforzamento dell’implementazione della Convenzione, ha rappresentato un’occasione per la Ministra Locatelli di delineare la visione italiana in un contesto internazionale sempre più complesso e sfidante.Lungi dall’essere un mero resoconto di attività, l’intervento ha evidenziato come l’Italia si stia impegnando a ridefinire il concetto stesso di inclusione, superando le tradizionali nozioni di integrazione e focalizzandosi su un modello di partecipazione piena ed effettiva delle persone con disabilità in ogni ambito della vita sociale, economica e politica. Questo approccio implica non solo l’abbattimento delle barriere architettoniche, sebbene queste rimangano una priorità, ma soprattutto la rimozione di pregiudizi, stereotipi e discriminazioni che ancora limitano le opportunità per milioni di persone.La Ministra ha sottolineato l’importanza di un cambiamento culturale profondo, che veda la disabilità non come una condizione da “correggere” o “assistere”, ma come una diversità umana che arricchisce la società. Ha auspicato un sistema di supporto personalizzato, che tenga conto delle esigenze specifiche di ciascuna persona, promuovendo l’autodeterminazione e l’esercizio dei propri diritti.Un focus particolare è stato dedicato al mondo del lavoro, dove l’Italia si sta impegnando a creare opportunità di impiego significative, attraverso incentivi per le aziende, percorsi di formazione mirati e misure di sostegno per i lavoratori con disabilità. L’obiettivo è non solo aumentare il tasso di occupazione, ma anche garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose delle differenze individuali.La Ministra Locatelli ha inoltre posto l’accento sull’importanza della tecnologia assistiva e dell’innovazione digitale come strumenti per promuovere l’autonomia e la partecipazione delle persone con disabilità. Ha annunciato nuove iniziative per favorire l’accesso a tecnologie avanzate e per sviluppare soluzioni innovative che rispondano alle sfide specifiche che queste persone affrontano quotidianamente.Riconoscendo la natura globale della Convenzione, l’intervento ha sottolineato l’impegno dell’Italia a collaborare con altri Stati membri, condividendo esperienze, buone pratiche e risorse per accelerare il progresso verso un mondo più inclusivo e accessibile per tutti. La Ministra ha espresso la volontà di rafforzare il dialogo interregionale e di sostenere i paesi in via di sviluppo nell’implementazione della Convenzione, contribuendo a costruire un futuro in cui i diritti delle persone con disabilità siano pienamente riconosciuti e rispettati in ogni angolo del pianeta. L’auspicio finale è che la conferenza possa rappresentare un punto di svolta, un momento di riflessione e di rinnovamento dell’impegno collettivo a costruire un mondo più giusto ed equo per tutti.