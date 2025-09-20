Loreto, ritrovato corpo: indagini su relazione e movente

Una vicenda intricata e dolorosa si è dipanata nella notte a Loreto, Ancona, gettando un’ombra di sospetto e sgomento su una comunità apparentemente tranquilla.

Il ritrovamento di un corpo in stato avanzato di decomposizione, rinvenuto all’interno di un garage in via Altotting, ha dato il via a un’indagine complessa che coinvolge ora i carabinieri e la procura della Repubblica.

La scoperta, avvenuta a seguito di circostanze ancora da chiarire, ha portato al ferimento e all’arresto di un uomo di 37 anni, residente nello stesso condominio e legato alla proprietaria del garage da una relazione.

L’indagato, originario di Erba, vanta precedenti penali, circostanza che ha subito intensificato l’attenzione delle forze dell’ordine.

La vittima, identificata come Alex Ettore Sorrentino, quarantacinquenne, era scomparsa da qualche giorno.

La denuncia di scomparsa, presentata a Castelfidardo, un comune limitrofo a Loreto, aveva già sollevato preoccupazioni, ora trasformatesi in un dramma.

L’analisi preliminare sul corpo ha rivelato segni di violenza, in particolare ferite alla testa e tracce di sangue, indicando un omicidio premeditato o comunque compiuto con ferocia.

Lo stato avanzato di decomposizione complica le operazioni per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per individuare con precisione le cause del decesso.

I medici legali dovranno ora eseguire un’autopsia dettagliata per accertare l’ora esatta della morte e determinare le modalità con cui è stato perpetrato il delitto.

L’indagine si concentra ora sulla ricostruzione del rapporto tra la vittima e l’indagato, cercando di fare luce su eventuali tensioni o conflitti preesistenti.

Si stanno verificando tutti i contatti recenti di Sorrentino e del suo presunto aggressore, analizzando tabulati telefonici, messaggi e profili social.

Il movente dell’omicidio rappresenta il nodo cruciale dell’indagine.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti spaziano da una relazione sentimentale andata male a possibili debiti di gioco, passando per contenziosi economici o rivalità personali.

Non si esclude neanche la possibilità di un coinvolgimento di terzi, anche se al momento l’attenzione rimane focalizzata sulla figura dell’indagato e sul suo rapporto con la vittima.

La comunità di Loreto, scossa da questo tragico evento, attende con ansia di conoscere la verità e di comprendere le ragioni che hanno portato a un gesto così violento.

L’inchiesta, complessa e delicata, è in corso e si preannuncia lunga e approfondita, con l’obiettivo di fare piena luce sulla dinamica del delitto e assicurare alla giustizia i responsabili.