L’uomo al finestra: mistero e ombra nella morte di Silvana

Il ritmo delle settimane si scandiva con la ricorrente apparizione di quell’uomo presso la dimora di Silvana Damato.

Un’impressione di disagio, una sensazione nebulosa di non appartenenza, si insinuava nel mio sguardo ogni volta che lo vedevo avvicinarsi.

Non era un’immagine di ordine e cura quella che proiettava: un maglione di un grigio spento, quasi consunto, sembrava una seconda pelle, i capelli lunghi e la barba incolta offuscavano i lineamenti, suggerendo un’esistenza vissuta ai margini.

Non superava la sessantina, ma l’espressione tradiva un’età più avanzata, un peso invisibile.

La frequenza delle visite, cadenzata tra le 13:30 e le 16:00, alimentava l’intuizione di una relazione, un legame sottaciuto che si manifestava in sguardi prolungati e, in un’occasione, in un bacio fugace, catturato involontariamente dalla mia visuale.

La notizia della morte di Silvana, ritrovata priva di vita nella vasca da bagno del suo appartamento a Bruzzano, un sobborgo milanese, ha generato un’onda di sgomento e un’inquietante ritorno a quelle immagini.

Le prime ricostruzioni, riportate durante la trasmissione ‘Morning News’ su Canale 5, e le testimonianze raccolte, hanno reso ancora più opaca la situazione.

Oltre alla deposizione del vicino, Giovanni, che ha offerto un quadro delle visite regolari dell’uomo misterioso, è stata ascoltata anche un’impiegata del supermercato frequentato da Silvana.

Questa ha rilevato un acquisto insolitamente consistente di piatti pronti, un dettaglio apparentemente banale che, retrospettivamente, assume un significato perturbante.

L’abbondanza del cibo acquistato contrasta con l’immagine di una vita solitaria, suggerendo forse un’attesa, una preparazione a un evento che poi non si è verificato.

L’ipotesi di un assassino con problemi di tossicodipendenza, emersa nelle prime indagini, ha suscitato in me un profondo scetticismo.

La coerenza degli orari, il legame visivo con l’uomo che osservavo abitualmente, mi hanno convinto che il suo coinvolgimento fosse più probabile.

La sua presenza costante, il suo anonimato, lo hanno trasformato in un elemento sospetto, un enigma da decifrare.

Il fatto che questo testimone, cruciale per la ricostruzione degli eventi, non sia stato ancora formalmente interrogato dagli inquirenti, lascia aperta una spirale di interrogativi, un senso di ingiustizia che si insinua nella comunità.

L’ombra del dubbio si allunga, alimentata dall’assenza di risposte e dalla persistente immagine di quell’uomo con il maglione grigio, un fantasma silenzioso di un mistero ancora da svelare.

La sua testimonianza, un tassello fondamentale, potrebbe rivelare la verità che si cela dietro la tragedia di Silvana Damato.