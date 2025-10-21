Maltempo a Massa-Carrara: Carrara allagata, salvata una famiglia.

La provincia di Massa-Carrara si è trovata ad affrontare una severa prova questa mattina, con un evento meteorologico avverso che ha impattato significativamente la sicurezza e la vita quotidiana dei cittadini.

Un’ondata di maltempo particolarmente intensa, caratterizzata da precipitazioni torrenziali, ha investito l’area, richiedendo l’adozione di misure urgenti per la tutela della popolazione.

La situazione più critica si è manifestata a Carrara, dove l’accumulo rapido delle acque ha causato lo straripamento di un canale in località Fossone.

Un episodio drammatico ha visto una famiglia intrappolata nella propria abitazione, fortunatamente salvata tempestivamente dai vigili del fuoco, impegnati in un’operazione di soccorso che si è protratta per diverse ore.

La pioggia incessante ha inoltre alimentato preoccupazioni per un’imminente esondazione del torrente Carrione, un corso d’acqua cruciale per la città, generando un allarme che, per fortuna, si è poi attenuato con il rallentamento delle precipitazioni.

Oltre agli allagamenti, sono stati segnalati numerosi alberi caduti, compromettendo la viabilità e richiedendo interventi di rimozione per garantire la sicurezza delle strade.

Di fronte a questa emergenza, le autorità locali hanno agito con tempestività e responsabilità.

La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine, una decisione volta a proteggere gli studenti e il personale scolastico.

In segno di coesione e prudenza, anche il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha seguito l’esempio, sospendendo le lezioni in tutto il territorio comunale.

Un messaggio condiviso sui social media dal sindaco Persiani ha evidenziato l’evoluzione della perturbazione, inizialmente concentrata su Carrara e successivamente diretta verso Massa, dove ha riacquistato intensità grazie all’interazione con il mare.

L’evento meteorologico, al di là del danno immediato, solleva interrogativi importanti sulla vulnerabilità del territorio e sulla necessità di rafforzare le infrastrutture di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.

L’episodio sottolinea l’importanza di sistemi di monitoraggio avanzati, piani di evacuazione efficaci e una maggiore consapevolezza da parte della comunità riguardo alle misure di autoprotezione in caso di emergenze.

La prontezza delle squadre di soccorso e la capacità di coordinamento tra le diverse istituzioni hanno svolto un ruolo cruciale nel limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini, ma la ricostruzione e il rafforzamento della resilienza del territorio richiederanno un impegno costante e una visione di lungo periodo.

La sospensione delle attività scolastiche è stata un atto di precauzione necessario, volto a preservare la sicurezza e a permettere la gestione dell’emergenza in condizioni più sicure.