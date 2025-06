Medio Oriente: Papa Francesco lancia l’appello alla pace.

L’aria che soffia dai confini del Medio Oriente porta con sé un’inquietudine palpabile, un’eco di tensioni che risuonano ben oltre i confini geografici immediati. La recente escalation tra Iran e Israele, descritta come un momento di profonda crisi, richiede una riflessione urgente e un rinnovato impegno per la diplomazia. In questo frangente, l’appello del Pontefice non è un mero atto formale, ma un imperativo morale, un monito per l’umanità intera.La minaccia di un conflitto aperto, con implicazioni devastanti per la regione e per il mondo, non può essere sottaciuta. Non si tratta solo di una disputa territoriale o di rivalità politiche; si tratta di una battaglia per l’identità, per la sicurezza, per la sopravvivenza stessa. Dietro le schermaglie militari e le dichiarazioni bellicose si celano storie di sofferenza, di esodo, di generazioni perdute.Il Papa invita a superare le logiche di contrapposizione, a trascendere le narrazioni che alimentano l’odio e la paura. La pace non è un’utopia irraggiungibile, ma un progetto politico che richiede volontà, coraggio e un profondo senso di responsabilità. È un percorso arduo, costellato di ostacoli e di compromessi, ma è l’unico che può garantire un futuro di speranza e di prosperità.L’auspicio è che si creino spazi di dialogo autentico, dove le parti in conflitto possano esprimere le proprie preoccupazioni e i propri bisogni, senza preconcetti o pregiudizi. Il rispetto reciproco, la comprensione delle diverse prospettive e la ricerca di soluzioni condivise sono i pilastri su cui costruire un ordine internazionale più giusto e pacifico.La causa della pace non è prerogativa di pochi eletti, ma un dovere che incombe su ogni nazione, su ogni individuo. È necessario sostenere le iniziative di riconciliazione, promuovere l’educazione alla tolleranza e combattere ogni forma di discriminazione e di violenza. La sicurezza non può essere raggiunta attraverso la forza bruta, ma attraverso la costruzione di istituzioni solide, attraverso la promozione dello sviluppo economico e sociale, attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.La dignità umana, pilastro fondamentale di ogni società civile, deve essere difesa e protetta in ogni circostanza. Nessuno ha il diritto di negare a un altro il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia. La fratellanza universale, valore imprescindibile per la costruzione di un mondo migliore, deve guidare le nostre azioni e le nostre scelte. La ricerca del bene comune, obiettivo ultimo di ogni sforzo umano, deve ispirare la nostra azione politica e sociale. Il silenzio complice è la più grande delle colpe.