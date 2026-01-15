Mensa dei Poveri: Svolta in Appello, Assolta Comi dall’Accusa di Corruzione

- Advertisement -

La sentenza della Corte d’Appello di Milano nel caso noto come “Mensa dei Poveri” ha segnato una svolta significativa nel percorso giudiziario che ha coinvolto l’ex europarlamentare forzista Lara Comi, ridisegnandone radicalmente il quadro delle responsabilità e delle conseguenze legali.

L’assoluzione dall’accusa di corruzione, una delle più gravi contestate, e l’archiviazione dell’episodio di presunta truffa, hanno inevitabilmente portato ad una revisione sostanziale della precedente sentenza di primo grado.

La riduzione della pena, che ha visto Comi passare da una condanna di 4 anni e 2 mesi ad un anno con pena sospesa e una sanzione pecuniaria di 500 euro, non è solo una diminuzione quantitativa, ma riflette una diversa interpretazione delle prove e un’analisi più approfondita delle dinamiche che hanno portato all’indagine.

Il caso “Mensa dei Poveri” aveva sollevato questioni complesse riguardanti la gestione dei fondi europei destinati a progetti di assistenza sociale e l’utilizzo di risorse pubbliche a supporto di iniziative di beneficenza.

L’indagine aveva messo sotto scrutinio i rapporti tra l’europarlamentare Comi e diverse associazioni coinvolte nella distribuzione di pasti e nell’erogazione di servizi a persone in stato di bisogno.

La sentenza d’appello, pur confermando alcune irregolarità nella gestione dei fondi, ha sostanzialmente accolto le argomentazioni della difesa, che ha contestato la sussistenza dell’elemento doloso, ovvero l’intenzione deliberata di compiere un atto illegale.

La Corte ha ritenuto insufficiente la prova di una volontà fraudolenta da parte dell’ex europarlamentare, evidenziando incertezze e lacune nell’istruttoria svolta in primo grado.

Questo verdetto riapre il dibattito sulla responsabilità dei rappresentanti istituzionali nella gestione dei fondi pubblici europei e sulla necessità di un controllo più rigoroso e trasparente dei progetti di assistenza sociale.

La complessità del caso ha messo in luce le sfide legate alla verifica dell’effettivo utilizzo dei fondi destinati a iniziative di beneficenza e alla distinzione tra errori gestionali e comportamenti illegali.

L’assoluzione parziale e la riduzione della pena sottolineano l’importanza di un’interpretazione accurata delle prove e di un’analisi approfondita delle circostanze concrete, elementi cruciali per garantire la corretta applicazione della giustizia e per tutelare i diritti degli imputati.

Il caso “Mensa dei Poveri” rappresenta quindi un monito per il futuro, invitando a rafforzare i meccanismi di controllo e a promuovere una maggiore consapevolezza delle responsabilità che gravano sui decisori politici nella gestione delle risorse pubbliche.