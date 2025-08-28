Milano, il Comune assume la responsabilità di quattro minori traumi e dolore.

Il Comune di Milano si appresta ad affrontare una sfida complessa e delicata, assumendosi un ruolo di responsabilità genitoriale nei confronti di quattro minori, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, coinvolti in un tragico evento avvenuto l’11 agosto in via Saponaro.

L’accaduto, che ha visto la perdita di Cecilia De Astis, turista francese, investita e lasciata morire a bordo di un veicolo rubato, solleva questioni profonde che vanno ben al di là della mera gestione dell’emergenza.

L’intervento del Comune non si configura come una semplice sostituzione genitoriale, bensì come un’assunzione di tutela e guida, nell’ottica di garantire il benessere psicologico, sociale e, in ultima analisi, lo sviluppo armonioso dei ragazzi.

Il quadro è aggravato dalla gravità del gesto, che testimonia una profonda disintegrazione familiare e un deficit di controllo sociale.

Le dinamiche che hanno portato i minori a trovarsi in una situazione così drammatica richiedono un’analisi multidisciplinare, che coinvolga psicologi, assistenti sociali, pedagogisti e, possibilmente, esperti di criminologia minorile.

È necessario ricostruire le storie personali di questi ragazzi, indagando le loro relazioni familiari, il contesto sociale in cui sono cresciuti, le influenze a cui sono stati esposti e i possibili traumi subiti.

La responsabilità genitoriale, in questo caso, si estende alla ricerca delle cause profonde del loro comportamento, che potrebbero essere legate a povertà, abbandono, maltrattamenti, devianza o una combinazione di questi fattori.

L’obiettivo primario deve essere la protezione dei minori, garantendo loro un ambiente sicuro e stabile, in grado di promuovere la riabilitazione e la reintegrazione sociale.

Questo implica non solo la fornitura di alloggio, istruzione e assistenza sanitaria, ma anche l’offerta di supporto psicologico continuativo, finalizzato a elaborare il trauma subito, sviluppare competenze sociali positive e acquisire un senso di responsabilità.

Parallelamente, è fondamentale avviare un percorso di giustizia riparativa, che coinvolga i ragazzi, le famiglie delle vittime (nei limiti del possibile e con la dovuta sensibilità), e la comunità.

Questo percorso dovrebbe mirare a far comprendere ai minori la gravità delle loro azioni, le conseguenze sulla vita della vittima e dei suoi cari, e l’importanza di assumersi la responsabilità del proprio comportamento.

L’accaduto evidenzia, inoltre, una più ampia riflessione sulla necessità di rafforzare le politiche di prevenzione della criminalità minorile, investendo in programmi di educazione, sostegno alla famiglia e promozione del territorio.

È imperativo individuare precocemente i segnali di disagio e offrire un supporto tempestivo ai ragazzi a rischio, al fine di evitare che situazioni come questa si ripetano.

Il caso De Astis non è solo una tragedia individuale, ma un campanello d’allarme che richiede un impegno collettivo per tutelare il futuro dei giovani e costruire una società più giusta e sicura.

L’intervento del Comune di Milano rappresenta un atto di responsabilità, ma anche un’opportunità per ripensare i modelli di intervento sociale e la tutela dei minori in situazioni di vulnerabilità.