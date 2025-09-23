Milano, manifestazioni per Gaza: tre arresti e accuse pesanti

La dinamica di ieri sera, al culmine della manifestazione per Gaza che aveva attraversato Milano, ha portato alla luce una escalation di violenza in prossimità della stazione Centrale, culminando in tre arresti.

Si tratta di due giovani donne e un uomo, tutti in ventina, presi di mira dalle forze dell’ordine nel tentativo di riportare l’ordine dopo un clima di crescente tensione.

Le due donne, al centro dell’attenzione giudiziaria, dovranno rispondere di resistenza aggravata, una figura criminosa che evidenzia l’opposizione, attiva e violenta, alle azioni delle autorità.

La loro vicenda è ora nelle mani del Tribunale di Milano, che celebrerà un’udienza di direttissima per stabilire la loro condizione giuridica e valutare le motivazioni che hanno portato all’arresto.

Per il giovane, l’accusa si configura in termini ancora più graviti.

Oltre alla resistenza aggravata, gli è contestata la lesione di un agente di polizia, un reato che, in ragione del “decreto sicurezza”, è stato ulteriormente aggravato.

Questa norma, introdotta per rafforzare la protezione delle forze dell’ordine, innalza la severità delle pene per atti violenti commessi contro di loro durante l’esercizio delle loro funzioni.

L’inchiesta, sotto la direzione del magistrato Elio Ramondini, è condotta dalla Digos della Polizia, un’unità specializzata nella gestione di situazioni di ordine pubblico e nella prevenzione e repressione di reati politici.

Il pubblico ministero ha formalmente richiesto al giudice per le indagini preliminari (GIP) la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare nei confronti del giovane, un passo che mira a garantire che non rappresenti un pericolo per la collettività e che non possa interferire con le indagini in corso.

L’evento solleva interrogativi sulla gestione delle manifestazioni a tema politico, sul delicato equilibrio tra diritto di espressione e necessità di garantire la sicurezza pubblica e sul ruolo delle leggi speciali nella risposta a episodi di violenza durante contestazioni di questo tipo.

L’udienza di domani, e le successive valutazioni del giudice, saranno cruciali per determinare le responsabilità individuali e per chiarire le circostanze che hanno portato a questa escalation di violenza.