Milano, riemergono i dettagli dell’omicidio di Pamela Genini

Il dramma che ha scosso Milano, culminato nell’efferato omicidio di Pamela Genini per mano di Gianluca Soncin, torna a emergere con le audizioni in corso nella Procura milanese.

L’uomo, attualmente detenuto a San Vittore con l’accusa di omicidio pluripregravato, sta vedendo ricostruirsi il quadro degli eventi della sera del 14 ottobre attraverso le testimonianze dei vicini di casa e di chi, tragicamente, si è trovato testimone dell’aggressione.

Le prime deposizioni, già particolarmente angoscianti, offrono un dettaglio inedito e disturbante di quanto accaduto.

Un residente dell’appartamento adiacente a quello di Pamela ha descritto, con precisione, la sequenza di rumori e urla che ha preceduto la tragedia.

Attorno alle 21:45, l’uomo ha percepito una violenta lite, immediatamente seguita da disperate richieste di aiuto.

Spinto dalla necessità di intervenire, si è avvicinato allo spioncino, osservando con sgomento la scena: Pamela, nel tentativo di fuggire, veniva trascinata con forza all’interno dell’abitazione, apparentemente strappata dai capelli.

Un attimo di silenzio agghiacciante ha preceduto una nuova ondata di urla proveniente dal terrazzo, confermando la gravità della situazione.

Un’altra vicina, testimone diretta dell’ultima aggressione, ha riferito di aver assistito al momento in cui Soncin colpiva Pamela all’altezza del collo, prima che la donna cadesse a terra.

La sua testimonianza sottolinea l’estrema brutalità dell’atto e la rapidità con cui si è consumato.

La decisione di uscire di casa alla ricerca di aiuto, un istinto di solidarietà e coraggio, ha poi coinvolto altri condomini, creando una rete di testimoni indiretti di questa vicenda terribile.

Nel corso del pomeriggio, la Procura ascolterà Francesco, l’ex compagno di Pamela, divenuto poi suo amico.

La sua testimonianza si preannuncia cruciale: era al telefono con la vittima nel momento in cui l’aggressione si consumava, raccogliendo le sue ultime, strazianti parole di terrore e la disperata richiesta di soccorso alle forze dell’ordine.

La sua prospettiva potrebbe fornire elementi significativi sulla dinamica dell’aggressione e sulle motivazioni che hanno spinto Soncin a compiere un simile gesto.

Parallelamente alle deposizioni, proseguono le indagini tecniche.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti di Soncin prima e dopo l’omicidio.

L’obiettivo è accertare se l’uomo sia stato ripreso mentre entrava nello stabile di via Iglesias e se abbia agito con premeditazione, sfruttando la disponibilità di una copia delle chiavi dell’appartamento di Pamela.

La ricostruzione accurata di questi dettagli si rivelerà fondamentale per comprendere appieno il contesto in cui si è consumato il dramma e per accertare eventuali responsabilità accessorie.

Le indagini, dunque, si concentrano su una narrazione complessa, dove le voci dei testimoni si intrecciano con l’analisi forense e la ricerca di prove documentali, al fine di restituire una verità possibile in questa tragedia.