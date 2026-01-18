Minacce al giudice: escalation di violenza nel Leccese

- Advertisement -

Nel cuore pulsante dell’amministrazione giudiziaria leccese, un atto intimidatorio di gravità inaudita ha interrotto la routine del Tribunale di viale De Pietro.

Una missiva carica di minacce di morte è giunta all’attenzione della giudice per le indagini preliminari (GIP) Maria Francesca Mariano, ponendo in luce le tensioni latenti e la pericolosità delle inchieste in corso.

La giudice Mariano, figura chiave nel sistema giudiziario locale, vive da mesi sotto protezione, un’etichetta che la accompagna fin dal settembre 2023.

Il motivo di tale protezione risiede nella sua decisione, presa nell’ambito dell’operazione “The Wolf”, di disporre l’arresto di ben ventidue individui considerati stretti collaboratori e affiliati al clan criminale Lamendola-Cantanna.

Quest’organizzazione, intimamente connessa alla Sacra Corona Unita (Scu), rappresenta una delle realtà mafiose più radicate e aggressive nel territorio pugliese.

La decisione della giudice, pur nell’esercizio delle sue legittime funzioni, ha scatenato una reazione violenta e mirata, manifestata attraverso reiterate minacce e ora culminata in questa lettera di aperta intimidazione.

La gravità della situazione non si limita alla singola vittima di questa escalation di violenza.

La procura, rappresentata dalla procuratrice capo Carmen Ruggiero, anch’essa da tempo sotto scorta, è in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata.

La richiesta di arresto formulata dalla procuratrice, elemento catalizzatore di questa spirale di minacce, sottolinea la complessità e il coraggio necessari per affrontare un sistema radicato e potente.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza dei magistrati, pilastri fondamentali dello Stato di diritto, e sulla capacità di garantire un ambiente di lavoro sicuro per coloro che si dedicano alla ricerca della giustizia.

La missiva, più che un semplice atto intimidatorio, rappresenta un attacco diretto all’istituzione giudiziaria, un tentativo di intimidire e destabilizzare coloro che si oppongono al potere mafioso.

L’operazione “The Wolf”, con la sua portata e la sua determinazione, ha evidentemente toccato nervi scoperti all’interno dell’organizzazione criminale, evidenziando la necessità di un impegno ancora più forte e coordinato da parte delle forze dell’ordine, della magistratura e dell’intero sistema giudiziario per garantire la tutela dei magistrati e la salvaguardia dello Stato di diritto in un contesto sempre più complesso e minaccioso.

La protezione delle figure chiave coinvolte in inchieste di questa portata non è solo una questione di sicurezza personale, ma un imperativo per la tenuta stessa del sistema giudiziario e per la salvaguardia dei valori democratici.