Modena, chiesto 30 anni per l’omicidio di Alice Neri

La Corte d’Assise di Modena, presieduta dalla giudice Ester Russo, ha ascoltato la conclusione di una requisitoria carica di gravità, che ha delineato un quadro di una vicenda cruenta e complessa. I pubblici ministeri Giuseppe Amara e Claudia Natalini, al termine di un’analisi approfondita delle prove e delle testimonianze raccolte durante il processo, hanno richiesto alla Corte una condanna a trent’anni di reclusione per Mohamed Gaaloul, il trentenne cittadino tunisino accusato dell’omicidio di Alice Neri.La richiesta, che si colloca nel limite massimo previsto dalla legge per un simile crimine, non è frutto di un mero esercizio di accusa, ma riflette la profondità del dolore inferto alla famiglia Neri e all’intera comunità modenese. Essa si fonda sulla ricostruzione puntigliosa degli eventi che hanno portato alla tragica scomparsa di Alice, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022, e sulla valutazione delle prove convergenti che indicano in Gaaloul la responsabilità dell’efferato delitto.La requisitoria, che ha preceduto la richiesta di condanna, ha ricostruito la dinamica degli eventi, focalizzandosi non solo sull’azione materiale che ha causato la morte di Alice, ma anche sul contesto emotivo e psicologico che ha portato a tale atto. I pubblici ministeri hanno approfondito il tema del dolo, ovvero l’intenzione criminale di Gaaloul, esaminando le sue dichiarazioni, i suoi comportamenti e le sue relazioni interpersonali. Hanno analizzato la complessità del suo percorso migratorio, le sue difficoltà di integrazione e le possibili influenze esterne che potrebbero aver contribuito alla sua destabilizzazione.Tuttavia, la richiesta di trent’anni di reclusione non si limita a una mera considerazione delle circostanze attenuanti o scusanti. Essa si fonda sulla necessità di garantire una risposta adeguata alla gravità del reato commesso, tenendo conto del valore inestimabile della vita umana e del profondo trauma subito dalla famiglia Neri. I pubblici ministeri hanno sottolineato l’importanza di una condanna esemplare, non solo come forma di riparazione per il danno subito, ma anche come monito per la collettività, al fine di prevenire simili tragedie in futuro.La richiesta di condanna rappresenta quindi il culmine di un’indagine complessa e dolorosa, che ha coinvolto numerosi professionisti della giustizia e ha scosso l’intera comunità. La Corte d’Assise, chiamata a decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, dovrà tenere conto di tutte le evidenze presentate durante il processo, valutando con rigore e imparzialità ogni singolo elemento probatorio, al fine di emettere una sentenza giusta e conforme alla legge. La decisione finale, qualunque essa sia, segnerà un capitolo importante nella storia giudiziaria di Modena e lascerà un’impronta indelebile nella memoria di chi ha subito la perdita di Alice Neri.