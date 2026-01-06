Monfalcone, tragedia: tentato omicidio e suicidio

- Advertisement -

La drammatica vicenda che ha scosso Monfalcone, in provincia di Gorizia, rivela un atto di violenza inaudito, conclusosi con un tragico suicidio.

Nella notte, un uomo di 76 anni ha perpetrato un tentativo di omicidio nei confronti della sua compagna, una donna di 63 anni, prima di togliersi la vita.

L’aggressione ha visto l’anziano uomo ricorrere all’uso di un’arma da taglio contro la donna, infliggendole ferite multiple.

Nonostante la gravità delle lesioni riportate, la vittima è riuscita a reagire, allontanandosi dall’abitazione e trovandosi a terra sul pianerottolo antistante l’appartamento.

La sua capacità di allontanarsi, pur in condizioni critiche, rappresenta un elemento cruciale che ha interrotto la potenziale consumazione del gesto violento.

L’uomo, apparentemente convinto di aver causato la morte della compagna, ha poi rivoltato l’arma contro se stesso, infliggendosi una profonda ferita alla gola.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Cattinara, a Trieste, non è sopravvissuto.

L’accaduto solleva complesse e dolorose questioni.

Al di là della ricostruzione dei fatti, è necessario considerare i retroscena emotivi e psicologici che potrebbero aver portato a un gesto così estremo.

L’età avanzata dei protagonisti, spesso associata a fragilità, solitudine e difficoltà di adattamento, merita un’attenta riflessione.

Si ipotizza che problematiche relazionali preesistenti, aggravata da possibili disturbi mentali o condizioni di stress, abbiano contribuito a innescare la spirale di violenza.

L’evento pone l’attenzione sull’importanza di supportare le persone anziane, favorendo l’inclusione sociale e offrendo servizi di assistenza psicologica e sociale in grado di prevenire situazioni di crisi.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Gorizia, si concentrerà ora sull’analisi della dinamica dei fatti, sulla ricerca di eventuali testimoni e sulla ricostruzione del quadro relazionale tra i due protagonisti, al fine di fare luce sulle motivazioni che hanno portato a questa drammatica conclusione.

L’autopsia sarà determinante per stabilire con precisione le cause del decesso dell’uomo e l’entità delle ferite riportate dalla donna.